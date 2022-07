Flambée des prix de l'énergie: les commerces paient les pots cassés

Ce jeudi matin, les prix du gaz en Europe augmentaient fortement sur fond de grande incertitude quant à une fermeture du robinet gazier par Moscou. Sur le marché néerlandais, la référence pour le marché du gaz européen, le prix d’un mégawattheure affichait une hausse de plus 3 %, à 176,5 euros. Les prix ont plus que doublé en un mois. Cette nouvelle flambée des prix intervient après que la capacité du principal gazoduc transportant le gaz russe vers l'Allemagne a été réduite de 60% à la mi-juin. Le marché craint un scénario selon lequel la Russie profiterait de l'entretien annuel de l'oléoduc la semaine prochaine pour réduire encore plus sa capacité.

C'est loin d'être une bonne nouvelle pour le portefeuille des citoyens. Malheureusement, suite à la crise sanitaire, les commerces de Wallonie picarde doivent également faire face à de plus en plus de difficultés dont l'augmentation considérable du prix de l'énergie. Spécialisé dans les glaces et sorbets artisanaux, le commerce les Glaces d'Elodie, situé à Ogy (Lessines) fait tout son possible pour arriver à boucler ses fins de mois. "Nous n'avons pas le choix de travailler beaucoup d'heures, plus qu'il ne le faudrait", précise la gérante. "Face à la flambée du prix de l'énergie, nous avons revu nos tarifs en augmentant nos produits de 10 % au risque de perdre des clients. Rien qu'en deux mois de temps, le prix du lait a déjà été revu à la hausse à deux reprises. En tant que marchand, nous turbinons et mélangeons davantage nos glaces le week-end afin d'épargner de l'électricité la semaine et nous réduisons l'utilisation de la lumière. Nous sommes obligés de procéder de cette manière sinon nous travaillerons à perte".



Michel, autre commerçant spécialisé dans les désserts et installé au coeur de la Cité des Géants a également modifié sa façon de travailler. "Avant, nous avions un congélateur qui tournait 24h sur 24 et consommait énormément. Désormais, nous ne l'allumons plus que 5 ou 6 heures par jour, lors des périodes de vente. Le reste du temps, on s'arrange, nous n'avons pas le choix"



En cette période difficile, la population se serre bien entendu la ceinture et modifie ses comportements d'achat. "Les gens sont au courant que tout augmente et que la situation est similaire pour tout le monde. Vis-à-vis l'augmentation de nos produits, ils semblent compréhensifs. Quoi qu'il en soit, l'avenir s'annonce compliqué", conclut les Glaces d'Elodie.