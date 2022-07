Tournai: Benjamin Brotcorne, leader du mouvement citoyen et local "Ensemble" rejoint Les Engagé.e.s !

A 45 ans, le conseiller communal Benjamin Brotcorne rejoint le mouvement Les Engagés. Passionné d'histoire et d'archéologie, impliqué à cet égard dans l'associatif, l'avocat tournaisien franchit donc un pas politique important. En 2017, il avait lancé le mouvement citoyen "Ensemble !", une liste communale composée de citoyens et rassemblant toutes les sensibilités politiques : libérale, sociale, écologiste et humaniste. Cette liste avait par ailleurs, obtenu cinq sièges au conseil communal et deux au CPAS.

"Il y a 5 ans, j'étais novice en politique et j'avais la conviction qu'on pouvait améliorer fondamentalement le quotidien des Tournaisiens et des citoyens à partir de la commune. Depuis lors, je me suis rendu compte que ce n'est pas tout à fait le cas. Si le niveau communal est essentiel, il ne peut pas, seul, tout changer ! Il faut aussi agir à l'échelon supracommunal : région, fédéral, Europe. Avec cette première expérience au conseil communal, je me suis rendu compte qu'on ne pourrait pas changer la vie des citoyens uniquement à l'échelon local. Il faut aussi oser s'engager au niveau supracommunal", précise Benjamin Brotcorne "Je pense plus particulièrement au sentiment d'insécurité et d'impunité notamment lié au manque de moyens de la justice et de la police, au sous-financement des communes qui se répercute directement sur la qualité de vie des citoyens, à la pénurie de médecins et soignants, à la fermeture des commerces et services publics dans les centres-villes mais aussi dans les villages ou encore à l'impossibilité pour de nombreux ménages de vivre dans un logement bien isolé et d'en devenir propriétaire. J'ai donc décidé d'adhérer, à titre personnel, au nouveau mouvement citoyen Les Engagé.e.s".

Le tournaisien ajoute: " Les Engagé.e.s vient d'être créé et s'appuie sur des textes fondateurs en rupture avec la politique du passé. Ce mouvement est désormais ouvert à tous et fédère toutes les sensibilités confessionnelles et philosophiques. Cela me plait ! Ce mouvement veut devenir le trait d'union de tous les citoyens qui s'engagent pour la société et son avenir, pas uniquement en faisant de la politique, mais aussi dans l'associatif et les causes humanitaires. Cela me parle beaucoup. Je retrouve également dans ce mouvement plusieurs spécificités du mouvement citoyen "Ensemble !". Leur manifeste a été coconstruit pendant deux ans dans le cadre d'un processus citoyen et participatif Il fera beau demain. Et il sera régulièrement mis à jour par les adhérents. Le projet politique du mouvement Les Engagé.e.s est intégralement cocréé par la base, dans le cadre d'un processus démocratique. C'est exactement ce que nous avons voulu faire et continuons à construire avec notre mouvement citoyen tournaisien "Ensemble !"

Pour toutes ces raisons, Benjamin Brotcorne a donc décidé de s’investir chez Les Engagé.e.s et de porter haut et fort les thèmes qui lui sont chers mais aussi et surtout ceux qui préoccupent les Tournaisiens et les habitants de Wallonie Picarde lors des prochaines élections législatives et régionales.