Vaccination Covid : peu de pharmacies en Wallonie picarde

À la suite de la fermeture des centres de vaccination, les pharmacies et les médecins généralistes ont pris le relais. Mais les possibilités de se faire vacciner en officine en Wallonie picarde sont peu nombreuses…

Vu la diminution de la demande de vaccination contre le Covid-19 dans notre région et dans l’attente d’une possible nouvelle campagne de masse à la rentrée, la Wallonie a décidé de fermer le centre de vaccination de Tournai durant cet été. Les centres de Mouscron et d’Ath étaient déjà fermés depuis plusieurs semaines.

Désormais le centre de vaccination le plus proche est celui de… La Louvière ! Un peu loin… Pour assurer un service de proximité et un accès facile aux personnes qui souhaitent se faire vacciner, la Wallonie avait lancé une phase pilote de vaccination dans des pharmacies. La pharmacie Caulier à Ellignies-Sainte-Anne faisait partie des 26 premières officines retenues. "L'expérience pilote porte ses fruits puisque la vaccination en pharmacie avoisine aujourd'hui les 20 % du total des injections effectuées", salue Lara Kotlar, porte-parole de l'AViQ.

Un appel est lancé aux pharmacies volontaires

Les autorités wallonnes ont décidé d’élargir ce dispositif. Quatre autres officines de Wallonie picarde ont répondu à l’appel et sont reprises sur la carte publiée sur le site "www.jemevaccine.be" : la pharmacie Ronlez (Ghislenghien), la pharmacie de la Porte d’Ogy (Lessines), la pharmacie Herbaux (Silly) et la pharmacie Marchal (Chièvres). Une répartition concentrée sur la région d’Ath et le Val de Dendre ! Rien, pour le moment, à l’ouest de la région…

"Il est vrai qu'il est étonnant qu'il n'y en ait pas encore dans la région de Tournai, de Mouscron ou de Comines-Warneton", relève Lara Kotlar, porte-parole de l'AViQ. L'appel a été lancé aux pharmacies volontaires, et elles peuvent toujours se manifester auprès de nous si elles souhaitent participer à cette campagne de vaccination. Il est important d'offrir un maximum de possibilités aux personnes pour qu'elles puissent se faire vacciner. Et la vaccination en officine fonctionne bien ; les gens se sentent plus à l'aise d'aller en pharmacie parce qu'ils ont déjà un contact privilégié avec leur pharmacien."

À Antoing, la pharmacie Anselme administrera également le vaccin à partir de lundi ; ce qui explique qu’elle n’est pas encore répertoriée sur la carte. D’autres pourraient la rejoindre dans les semaines à venir.

Si peu de pharmacies ont répondu, c’est que cela demande un investissement et une certaine organisation… Les pharmaciens doivent ainsi suivre une formation complète relative aux procédures de vaccination contre le Covid-19 concernant notamment la vérification des conditions d’éligibilité des personnes à la vaccination, la conservation, la préparation, l’administration des vaccins ou encore la surveillance post-injection des effets indésirables. Après l’injection du vaccin, les pharmaciens se doivent également de veiller pendant quinze minutes sur le patient, ce qui les oblige à être au minimum deux au sein de l’officine.

À noter que des médecins généralistes participent aussi à la vaccination, mais ils restent aussi peu nombreux, en raison de leur surcharge de travail et de la nécessité de réunir au moins sept personnes pour utiliser toutes les doses du flacon de vaccin. Au besoin, contactez votre médecin traitant afin de savoir s’il en fait partie.