Cinq nouvelles enseignes débarquent au Shopping les Bastions à Tournai

Ce samedi 9 juillet, l'enseigne française de streetwear Project X Paris ouvre ses portes au Shopping les Bastions. Prochainement, Intersport, Calzedonia, Intimissimi et Claire's célébreront également leur ouverture. Au total, six magasins ont déjà célébré leur arrivée dans la galerie tournaisienne depuis le début de l'année. Cinq nouvelles enseignes viennent diversifier l'offre du Shopping les Bastions durant les vacances d'été.

Project X Paris, la nouvelle boutique spécialisée dans le vêtement urbain ouvre ses portes ce samedi 9 juillet, à côté de l'enseigne Ken Shoe. A l'occasion de son ouverture, elle organise un concours avec plus de 1.000€ de gains pour ses nouveaux clients. La marque est un véritable lieu de rendez-vous à ne pas manquer pour les addicts du style hype et streetwear. Intersport, acteur majeur de la distribution de sport, ouvrira son magasin dans le Retail Park aux côtés de Maison du Monde le mercredi 13 juillet. Une animation se déroulera le mercredi après-midi pour célébrer cette ouverture en zone JBC : tous les visiteurs qui marqueront un panier de basket remporteront des bons de réduction.

Situées entre Kaporal et Le Fleuron, les boutiques Calzedonia et Intimissimi s'installeront le samedi 23 juillet dans le Shopping. Les deux nouvelles boutiques proposent des collections alliant sous-vêtements, lingerie, vêtements de nuit et maillots de bain. Toute l'après-midi, les clients pourront célébrer ces ouvertures dans une ambiance italienne en zone Delhaize.

Un look unique et fun

Claire's est la destination incontournable pour la création de looks uniques, fun et créatifs grâce à un grand choix de bijoux, accessoires cheveux, cosmétiques et autres accessoires tendance originaux. La bijouterie est également un spécialiste mondial du piercing d'oreilles, avec 100 millions d’oreilles percées dans le monde entier. Claire's ouvrira ses portes le 5 août et donne rendez-vous à ses nouvelles clientes pour une ouverture riche en couleurs