Des voitures trop envahissantes sur la place du Marché au Jambon à Tournai : "Ils se garent de façon anarchique"

La place du Marché au Jambon a un certain charme. Ou plutôt elle devrait avoir un certain charme, car elle est toute la journée squattée par des véhicules garés n’importe comment. Comme la rue de Courtrai toute proche, et d’autres voiries du quartier cathédral, on est en zone de rencontre partagée par tous les utilisateurs de l’espace public, piétons, automobilistes et cyclistes. En principe, donc, les véhicules ne peuvent être garés que là où le marquage au sol le permet. Mais le pouvoir communal fait le constat qu’il n’est pas possible de faire respecter l’esprit de ce type d’espace. À l’avenir, donc, cette place sera délimitée par des bornes automatiques pour devenir exclusivement piétonne, comme c’est déjà le cas ailleurs en ville, comme sur la place Paul-Émile Janson, la place du Vieux Marché aux Poteries ou la rue de Paris.

Marie-Christine Marghem (MR) connaît bien ce périmètre puisque son cabinet professionnel y est installé. "Les usagers ne comprennent pas vraiment quelle est leur place et effectivement les piétons sont souvent les oubliés. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut pénaliser les autres usagers : il y a des besoins en matière de parking dans le quartier auxquels il faut tenir compte. Je crois que vous risquez de déprimer cette zone en ne permettant plus aux usagers motorisés d'y circuler ou de s'y stationner".

Cette décision vient d'une demande de commerçants fatigués de voir des véhicules stationnés de façon anarchique autour de leurs établissements, explique le bourgmestre Paul-Olivier Delannois. "Si jamais les commerçants pouvaient s'approprier cette voirie, en aménageant de grandes et belles terrasses, ça pourrait être un endroit très sympathique. Mais si plus tard on se rend compte que ça ne fonctionne pas, je n'aurais aucun problème à revenir en arrière". La situation actuelle crée par ailleurs des incompréhensions voire des tensions, indique-t-il. "Des automobilistes garés de façon anarchiques ne sont pas nécessairement verbalisés par la police, ou s'ils le sont ça ne se voit pas. Or, des personnes bien garées qui oublient de mettre 50 cents se font rattraper par City parking".

Caroline Mitri, l'échevine du commerce, assure que les restaurateurs ne seront pas les seuls à utiliser l'espace. "Des commerces de la rue Tête d'Argent ont aussi un accès à cette place ; ils organisent des ateliers et ont le souhait aussi d'occuper l'espace public et contribuer à le rendre plus attractif".

Les explications n'ont pas l'heur de convaincre Marie-Christine Marghem qui rappelle tout le mal qu'elle pense du principe de la zone de rencontre. "L'alignement de voitures le long d'un trottoir permet aux usagers piétons de savoir exactement où ils circulent. Ici, la frontière n'existe plus entre les différents usagers et personne ne s'y retrouve dans cette situation anarchique. Avec cette conséquence que ce parking de délestage va être interdit aux voitures et va générer un report de stationnement ailleurs."