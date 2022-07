Masque buccal recommandé ou parfois obligatoire dans certaines maisons de repos en Wapi

Malgré cette période estivale, les contaminations au coronavirus restent en hausse en Belgique. La situation épidémiologique montre effectivement, une augmentation du nombre de nouveaux cas et de nouvelles hospitalisations parmi les résidents des maisons de repos et le personnel. Plus précisément, entre le 28 juin et le 4 juillet, le nombre de contaminations a augmenté de 43 % (6271 en moyenne chaque jour) et le nombre d’hospitalisations de 27 % (138,7 en moyenne chaque jour) entre le 1er et le 7 juillet. De même, le nombre de lits occupés en soins intensif pour cette même période a également augmenté (+ 19 %). Au cours des deux dernières semaines, la majorité des patients (72,23 %) ont contracté le variant Omicron BA.5.

Dans les maisons de repos, la crainte est que l’épidémie reprenne de plus belle comme les années précédentes où les confinements se sont enchaînés. Du côté de la Cité des Géants, depuis le 5 juillet, au vu de la recrudescence des cas de Covid dans la population athoise, le port du masque chirurgical est de nouveau obligatoire au sein des institutions “La Roselle” et “Les Primevères”. Le registre des entrées à compléter, le respect des gestes barrières et la désinfection des mains sont toujours d’application.

Au sein du CPAS de Leuze-en-Hainaut, pour l'instant, le masque reste obligatoire pour le personnel et les visiteurs. "Il y a quelques mois, nous avons eu plusieurs cas mais les pensionnaires ne présentaient pas de graves symptômes", précise la directrice du CPAS Anne Feron. "Aujourd'hui, plus aucun cas n'est à détecter dans les maisons de repos du CPAS. Mais il vaut mieux prévenir que guérir. Si le coronavirus devrait revenir en force, notre peur serait les mesures prises par le gouvernement en lien avec l'isolement des résidents". A Tournai, depuis quelques semaines, le masque buccal est conseillé dans les maisons de repos du CPAS. "Nous sommes actuellement dans une phase de recommandation", indique Laetitia Liénard, présidente du Centre Public d'Action Sociale. "Il n'y a actuellement aucun résident détecté positif au coronavirus. Bien entendu, nous ne souhaitons absolument pas que l'épidémie refasse surface. Cela a un réel impact négatif sur les résidents et sur le personnel. Les familles restent également touchées. Pendant plusieurs semaines, elles ont notamment dû être séparées des résidents. Une situation réellement éprouvante". Laetitia Liénard poursuit : "Nous pourrions prendre des mesures plus drastiques si l'AVIQ, nous le demandait". Afin de se protéger contre une potentielle vague d'infections au cours de l'hiver prochain, la Conférence Interministérielle (CIM) Santé Publique a décidé de proposer un booster automnal contre le COVID-19 dès le début du mois de septembre. Dans un premier temps, les groupes à risque 65 ans et plus seront concernés. Affaire à suivre…