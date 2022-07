Tournai: la Guinguette à la ferme est de retour !

Cet été, la ferme des Coquelicots, ferme biologique diversifiée située aux alentours de Tournai, revient avec sa Guinguette à la ferme! Les samedis 2 et 9 juillet - 13 et 20 août, profitez du cadre agréable de la ferme pour partager un chouette moment en famille ou entre amis. De nombreuses activités sont également proposées : ateliers, animations pour enfants, concerts… Il y en a pour tous les âges et tous les goûts ! Le nombre de participants aux animations et ateliers proposés en journée étant limité, ceux-ci sont accessibles uniquement sur inscription. En fonction de l'activité, une participation est exigée ou non. En soirée (à partir de 17h), l’accès à la guinguette est payant pour les adultes uniquement. Le prix d’entrée est de 8€/adulte.

Le 9 juillet, de 11h à 12h, Michel et Sophie vous emmènent faire un tour de champ, pour y découvrir l'éventail des légumes qui y poussent, faire le plein de couleurs et de saveurs et répondre à toutes les questions. Dans l'après-midi, après une cueillette de plantes sauvages comestibles, apprenez à les cuisiner directement sur un feu de bois. Chouette moment parents-enfants en prévision. Infos : max 12 participants. Prix : 15€ par binôme. De 14h à 16h, un atelier Tataki Zomé est proposé. Une technique ancestrale japonaise d’impression végétale sur textile. Afin de réaliser des impressions digitales, vous partirez à la cueillette de feuilles et de fleurs aux alentours de la ferme. Vous réaliserez les impressions de fleurs et de feuilles à l’aide d’un petit marteau.

En soirée, les plus festifs pourront danser sur les musiques de Ze LéopardZ, Maloya Percussions New Project ou encore The Desert Worms.