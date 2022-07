Un subside pour construire un nouveau hall sportif à Templeuve

C. Ds.

Le projet de démolition du hall Satta et de reconstruction d’une nouvelle structure va pouvoir se concrétiser : un financement de 2,66 millions d’euros vient d’être accordé par la Wallonie.

Le centre culturo-sportif de Templeuve, mieux connu sous le nom de Satta, est dans un sale état. Il y a plus de 30 ans, les associations tiraient déjà la sonnette d’alarme quant à l’état du bâtiment.

Pour rappel, la Ville de Tournai a pour projet de détruire les bâtiments actuels pour reconstruire une nouvelle structure au même emplacement. Les plans ont été présentés voici quatre ans mais il manquait toujours le financement.

Ce jeudi, Emmanuel Vandecaveye, conseiller communal (MR) à Tournai, a annoncé que dans le cadre de l’appel à projets "infrastructures sportives partagées", le ministre wallon des Sports, Adrien Dolimont, lui avait confirmé que le projet avait été sélectionné et qu’un subside de 2 668 050 € lui sera alloué.

Ledit projet prévoit la reconstruction d’un nouveau centre sportif de 4 500 m2 comprenant notamment un double plateau sportif de 44 m x 32 m, des vestiaires, une cafétéria, un espace pétanque, un dojo et des locaux administratifs et techniques.

" À titre personnel, je suis attentivement l'évolution de ce dossier depuis plus de dix ans, que ce soit lors de conseils communaux ou via mes interventions auprès de relais régionaux. Je suis content de voir ce dossier enfin aboutir. Les Templeuvois(es) et tous les utilisateurs du hall Satta auront bientôt une infrastructure digne de ce nom ", indique Emmanuel Vandecaveye.