Départs en vacances: les refuges qui accueillent les animaux de compagnie se remplissent en Wapi

La période des départs en vacances est malheureusement synonyme des abandons d'animaux. A Comines, le refuge est actuellement saturé de chats. "Les propriétaires ne viennent pas en mettant sur la table le motif des vacances", explique l'une des responsables. "Ils précisent qu'ils ne savent plus s'en occuper suite à un divorce ou à un déménagement". Il faut dire que la crise du coronavirus y est pour pas mal de choses. Durant les différents confinements, certaines personnes ont notamment adopté ou acheté un animal pour combattre leur solitude. Mais le retour à la vie normale, a fait comprendre que s'occuper d'un animal n'était pas une mince affaire. Résultat, elles franchissent les portes des refuges.



"Actuellement, nous sommes obligés de refuser des chiens par manque de place", poursuit l'ASBL de Comines. Du côté d'Animaux en Péril, le refuge ne semble pas plus saturé que d'habitude en cette période de vacances. "Les animaux de la ferme sont moins concernés par les abandons l'été", indique Sophie Locatelli, Vice-Présidente. "Bien entendu nous restons toujours complets. Quand un animal est adopté, un autre prend sa place très rapidement". Dans tous les cas, l'ASBL est beaucoup moins confronté aux séries d'abandons comme peuvent le vivre les refuges qui recueillent les animaux de compagnie.

Qui des rongeurs

Le 21 juin dernier, Animaux en Péril a été contactée par l'Unité du Bien-être Animal de la Région Wallonne pour prendre en charge 77 lapins à Andenne. Les 77 lapins étaient enfermés dans des conditions dignes du siècle dernier ; parfois jusqu'à 10 individus par clapier, certains étaient plongés dans le noir complet, d'autres peinaient à relever la tête qui heurtait le plafond des cages dont le sol était devenu une butte compacte de déjections. Il leur restait à peine la moitié de leur geôle pour bouger. Malgré la chaleur extérieure étouffante, aucun n'avait à boire ou à manger, et à l'ouverture des clapiers, les soigneurs des refuges ont senti s'échapper une masse d'air chaud suffocante : cela ne fait aucun doute, les lapins étaient au bord de l'asphyxie. Leur lieu de vie, tenant plus de boîtes en bois qu'autre chose, était rongé de toute part, témoignant du mal-être des animaux forcés de vivre dans quelques dizaines de centimètres carrés. Le sol des cages n'était plus qu'urine et déjections et les lapins baignaient tous dans une boue nauséabonde. Des femelles ont dû mettre bas dans ces conditions indignes. Certaines de ces boîtes immondes étaient inaccessibles : les équipes intervenantes ont dû déplacer des objets lourds englués depuis longtemps dans la crasse des lieux pour pouvoir libérer les lapins détenus dans une série de clapiers du fond du bâtiment, démontrant ainsi que ces animaux ne recevaient purement et simplement rien pour survivre. En plus des moutons et cochons vietnamiens, le refuge Animaux en Péril fait effectivement face à de nombreux abandons ou saisies de lapins. "C'est malheureusement la nouvelle tendance et vraisemblablement l'année du lapin. Il est difficile de savoir les raisons qui doivent d'ailleurs être multiples. Peut-être que ces personnes se retournent vers ce type d'animal car ils sont moins onéreux".