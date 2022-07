Ellignies-lez-Frasnes: un boa constrictor de 2 mètres capturé dans un bosquet (vidéo)

Il était un peu moins de 13 h ce samedi quand la zone de secours de Wallonie picarde a été appelée par un automobiliste qui avait aperçu un serpent au niveau de l’intersection entre la chaussée de Renaix (N60) et le chemin d’Ellignies à Ellignies-lez-Frasnes.

Les pompiers et les services de police sont descendus sur place. "À notre arrivée, nous avons vu l’animal prendre la direction du bosquet tout proche, confie le capitaine Eric Stasik. Il a fallu environ une heure pour pouvoir l’attraper. Une fois qu’il a été capturé, nous avons fait appel à Rudy Fourmy, un spécialiste des reptiles qui habite Montroeul-au-Bois."

Arrivé sur place avec son véhicule, Rudy Fourmy a donc pris en charge le boa de 2 mètres pour ensuite l’amener dans un parc animalier tout proche. "Le reptile est à la fois magnifique et impressionnant. Il s’agit d’un serpent non venimeux mais qui peut mordre comme un chien peut le faire. Maintenant, il ne présente pas de danger pour une personne qui va le croiser. Ce n’est pas une espèce agressive. Le boa constrictor est de plus en plus élevé en captivité et est utilisé comme nouvel animal de compagnie, souligne Rudy Fourmy. Celui-ci a dû s’échapper d’une habitation qui doit être située à quelques centaines de mètres."