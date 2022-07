Départs en vacances: le train davantage prisé par les voyageurs de Wapi

Les mois de juillet et d'août sont propices aux vacances. Qui ne rêve d'ailleurs pas d'avoir les doigts de pieds en éventail sous un soleil de plomb. Même à l'heure où la flambée des prix impactent de nombreux foyers, certains ont tout de même envie de s'envoler vers des pays étrangers. Voiture, train ou encore avion, les choix restent diversifiés sauf en cette période estivale. Actuellement, le secteur aérien reste fortement perturbé suite à de nombreuses grèves qui touchent notre pays ainsi que la France. Le but ? Revendiquer de meilleures conditions de travail. La compagnie aérienne Brussels Airlines a d'ailleurs annoncé l'annulation de près de 700 vols durant les vacances. En plus de cette actualité morose, personne n'oublie l'augmentation du prix du carburant qui atteint des records.

De ce fait, les vacanciers optent pour une alternative: le train. "On constate un véritablement engouement pour le train à l'international, avec des augmentations, selon les opérateurs, qui varient entre 16% et 30%", relève Elisa Roux, porte-parole à la SNCB. "Sur le site SNCB-international, la SNCB propose 3.600 destinations internationales vers 12 pays européens, dont plus de 1.000 à moins de 6h de train. Le train est une solution durable, confortable (permet de ne pas devoir jeter un œil sur la route, si on compare avec la voiture) mais aussi idéale pour les courtes et les moyennes distances : en train, vous n'avez pas de frais annexes : les bagages, navette aéroport (le train a comme avantage de vous déposer directement dans le centre des villes). Pour bénéficier d'un tarif avantageux : le mieux est de réserver bien à l'avance et en période creuse. Il y a le pass Interrail qui permet de voyager dans 33 pays d'Europe durant une certaine période. Et puis certaines villes ne sont pas desservies par les avions tout simplement… mais sont desservies par le train. Donc le train va aussi vous donner l'avantage d'avoir d'autres idées de vacances ou des destinations".

Elisa Roux poursuit ses explications en abordant les prix avantageux. "Par exemple, pour se rendre à Nantes, le trajet en train dure 4h30 et vaut 80 euros. En voiture, min 7h sans pause et revient à 150 euros (en consommant peu, avec une petite voiture. Concernant l'avion, le voyage prend entre 5h30 et 7h, avec escale, et min 130 € sans bagages".

Du côté de l'agence de voyage, Air d'Ailleurs, à Leuze-en-Hainaut, on remarque légèrement que le train est davantage convoité par les vacanciers mais ils ne se précipitent pas encore. "Ce mode de locomotion reste tout de même très cher et une fois sur son lieu de vacances, il est difficile de se déplacer. Les gens optent encore pour la voiture malgré l'augmentation du carburant. Cette inflation commence à entrer dans les moeurs. En ce qui concerne l'avion, les voyageurs ont peur par rapport aux grèves c'est pour cette raison, qu'ils sollicitent de l'aide auprès des agences de voyages".