La Ville de Tournai développe son réseau cyclable

Dans le cadre du Plan d'Investissement Wallonie Cyclable, la Ville de Tournai poursuit le développement de son réseau cyclable. Ainsi vont être aménagés : le chemin n°8 et rue du Moulin à eau (en voie réservée) à Willemeau, l'ancienne ligne de chemin de fer 88a en pré RAVeL entre la rue Général Piron/rue des Collets Rouges à Tournai et la rue de l'Eglise Saint-Amand à Ere, la rue du Moulin du Diable à Tournai et du chemin de la Marlière et de la rue de l'Eglise Sainte-Agathe à Orcq (en voie réservée) ainsi que la rue du Moulin du Diable à Tournai (mise en zone 30) et le Vieux chemin de Bouvignes à Tournai (en zone 30) et le chemin de Bouvines à Orcq (en voie réservée)

De plus, deux boxes à vélo vont être posés. L'un sur le site de l'Hôtel de Ville et l'autre au Pont de Maire.