Le nouveau médicament Kaftrio pour les personnes atteintes de mucoviscidose ne sera pas remboursé en Belgique: "C'est frustrant"

La société Vertex a cessé les négociations avec le ministre de la Santé au sujet du remboursement de son nouveau médicament Kaftrio, qui intervient dans le traitement de la mucoviscidose, une maladie qui affecte les cellules produisant le mucus, la sueur et les sucs digestifs. Une telle décision entraîne ainsi le non-remboursement de ce médicament pourtant jugé très efficace. Pourtant, la société pharmaceutique américaine avait déposé deux dossiers concernant un potentiel remboursement de son traitement. Le premier à la fin juillet 2021, pour les personnes atteintes de mucoviscidose âgées de plus de 12 ans avec au moins une mutation F508del, et l’autre en février 2022, pour les enfants de 6 à 11 ans. En mai 2022, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke assurait, en répondant à une question parlementaire, qu’une décision serait prise d’ici le mois de juillet 2022 au plus tard pour le remboursement de Kaftrio pour les plus de 12 ans (avec au moins une mutation F508del). Cependant, le retrait de ce dossier par Vertex implique qu’aucun accord ne sera entériné en juillet et que le traitement ne bénéficiera d’aucun remboursement, quelle que soit la tranche d’âge.

"L'échec a des conséquences majeures sur la santé de centaines de personnes atteintes de muco dans notre pays. Vertex et le ministère de la Santé sont conscients des conséquences, tant en termes de qualité de vie que d'espérance de vie", a par ailleurs indiqué l'association Muco à travers un communiqué. "Notre message aux négociateurs est simple et clair : prenez vos responsabilités, revenez à la table des négociations et parvenez à un accord. Aussi vite que possible. Ne vous cachez pas derrière des règles, des procédures ou un devoir de confidentialité. Les personnes atteintes de mucoviscidose n'acceptent pas un nouveau long processus, plein d'incertitude, de stress et de désespoir". Du côté du cabinet du ministre de la Santé, on indique que le dossier est pourtant loin d'être clos et qu'un accord est toujours envisageable avec Vertex, malgré ce pas de côté de la firme pharmaceutique.

Début d'année, nous vous parlions de Gabriel, cet enfant de 6 ans, originaire de Tournai, atteint de la mucoviscidose. Pour l'instant, ce petit battant prend un autre traitement remboursé mais il n'est pas exclu que plus tard, le Kaftrio soit recommandé. Pour les parents, la décision prise récemment est un coup de massue sur la tête. "Nous sommes surpris car nous pensions que la décision allait aboutir. Tous les pays voisins profitent d'un remboursement sauf la Belgique, c'est assez frustrant", relèvent les parents de Gabriel. "Si Gabriel devait prochainement adhérer à ce traitement, cela serait impayable. C'est de l'ordre de plus ou moins 15 000€ par mois ! Les médecins de Bruxelles nous avaient même dits que si cela continuait comme cela, leur meilleur conseil serait de nous dire d'aller vivre en France". Aujourd'hui, l'ASBL Muco, lance sa "campagne de la dernière chance" sous le label #maladed'attente. Elle fait donc appel aux adhérents, aux personnes avec muco, à leurs familles, amis, connaissances jusqu'à faire de courtes vidéos exprimant leur mécontentement face à l'échec imminent des négociations de Kaftrio, une campagne que les parents de Gabriel soutiendront corps et âme.