Nouvelles règles pour les trottinettes électriques: "Le mieux serait de les interdire, elles sont dangereuses"

Plus besoin de présenter la trottinette électrique, devenue tendance dans la plupart des villes. Conçue pour être un moyen de locomotion facile et plus durable, elle ne fait toutefois pas l'unanimité et n’en restent pas moins dangereuses en cas de mauvaise utilisation. Raison pour laquelle un nouveau règlement fédéral encadre son utilisation sur la voie publique. Depuis le 1er juillet, les utilisateurs de trottinettes électriques ou de tout autre moyen de déplacement motorisé seront assimilés à des cyclistes. Cela signifie qu'ils devront utiliser les pistes cyclables ou rouler sur la chaussée, mais rouler sur le trottoir ne sera plus autorisé. De plus, l’utilisation de la trottinette électrique est désormais interdite aux personnes de moins de 16 ans. Il existe néanmoins quelques exceptions : dans les zones résidentielles, de rencontre, etc. N'étant pas des engins stables, il est donc désormais explicitement interdit de transporter plusieurs passagers sur une trottinette électrique.

Pour un bon nombre de citoyens occupant l'espace public, la mise en place de ce règlement reste un véritable soulagement. La boutique Cyclonic, située à Ath, a récemment arrêté de vendre des trottinettes électriques. "C'est un moyen de déplacement beaucoup trop dangereux", précise le responsable. "Dans le centre-ville d'Ath, il n'y en a pas énormément mais certains ne se gênent pas de rouler sur les trottoirs à une vitesse excessive. Mettant en péril autrui ainsi qu'eux-mêmes. Nous en avons vendu quelques-unes à des clients qui ont eu de graves accidents à la suite de chutes". Récemment, dans la région de Nice, un jeune garçon de 5 ans a trouvé la mort, renversé par une trottinette électrique qui roulait à vive allure. Aujourd'hui, outre le fait que les utilisateurs doivent respecter le code de la route et avoir l'âge légal, la vitesse a également été limitée à 25km/h. Quoiqu'il en soit, le responsable du commerce spécialisé à Ath ne pense pas que ce règlement mettra fin aux dangers causés par les trottinettes électriques. "Pour ma part, le mieux n'est pas d'instaurer de nouvelles lois mais carrément d'interdire cet engin jusqu'à nouvel ordre".