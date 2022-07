Papignies : Deux décharges de chevrotine dans le dos

La nuit du 17 au 18 novembre 2020, des individus se présentent au domicile d’un habitant de Papignies. Un 4x4 défonce la clôture. L’homme sort et reçoit deux décharges de chevrotine dans le dos.

Au total, quatre prévenus (prénoms d’emprunt) se retrouvent à la barre. Ils doivent répondre de plusieurs préventions, dont coups avec préméditation et association de malfaiteurs.

Hervé, 41 ans, reconnaît qu'il voulait mettre une raclée à la victime. "Lors d'une dispute quelques mois plus tôt, il avait voulu s'en prendre à ma femme et à mon gamin de 5 ans. Je voulais lui casser la figure, mais je n'ai jamais demandé à ce qu'on apporte une arme."

Vers 21 h 30, le jour des faits, Hervé, qui préside un club de motards à Lessines, avait organisé une réunion avant cette expédition punitive en compagnie d’autres membres du club de motards. Ensuite, les versions divergent.

Grégory, seul prévenu encore détenu, mais pour d'autres faits, conduisait le 4x4. "Je n'ai porté aucun coup. J'ai juste défoncé la clôture avec mon 4x4. J'ai fait deux passages mais j'ai refusé le troisième." Grégory dit qu'un individu cagoulé est monté dans son 4x4 mais qu'il ne sait pas de qui il s'agit. "Je n'ai pas reconnu sa voix…"

Hervé, le chef, prétend être arrivé à vélo. Il dit que Grégory aurait dû venir seul avec son 4x4 mais que, quand il est arrivé, il y avait deux individus avec lui. Lesquels ? Hervé désigne les deux autres prévenus, Fabian et Mike, qui étaient membres du groupe de moto. Le chef dit même que c’est Fabian qui a tiré.

Réquisitions jusqu’à 3 ans

"Mais je n'ai rien à voir là-dedans", assure Fabian. Le président du club semblait avoir de l'emprise sur les autres. "Oui, c'était le chef mais moi, je fais ce que je veux et j'ai d'ailleurs quitté le club parce que je voulais faire des sorties à moto et non pas jouer au billard, poursuit Fabian. D'ailleurs, le chef me désigne peut-être comme l'auteur des tirs parce que j'ai quitté le club."

Mike nie aussi sa présence sur place. "J'étais chez moi. Mon GSM était coupé."

Lors d’une perquisition effectuée en janvier 2021, des munitions seront retrouvées dans une caravane appartenant à Grégory et dans laquelle logeaient Mike et Fabian. Mais ce dernier dément avoir logé là.

Le ministère public a requis l’acquittement pour l’association de malfaiteurs mais a demandé pour le reste 3 ans à l’encontre d’Hervé et 2 ans contre les autres prévenus.

"Tentative de meurtre"

Pour la partie civile, les faits sont graves. "Il s'agit ni plus ni moins que d'une tentative de meurtre pour une histoire de vengeance." Une somme de 7 500 € est réclamée à titre de préjudice moral.

Plusieurs des protagonistes ont été condamnés l’an dernier dans une affaire de stupéfiants. L’avocat de Grégory a indiqué que son client sera à fond de peine en 2026 seulement et a demandé au tribunal de ne pas charger la barque. Tout blanc, Grégory a souhaité sortir pour prendre l’air car il ne se sentait pas bien. Il est sorti de la salle entre deux policiers. Après l’interruption d’audience, il n’est plus revenu et son défenseur a continué à plaider.

L'avocat de Fabian, tireur présumé, demande l'acquittement. "À part la parole du chef, il n'y a rien contre mon client."

Même demande pour Mike. "Oui, il a participé à la réunion mais est rentré chez lui ensuite."

La victime rhabillée pour l’hiver

Enfin, l'avocat d'Hervé a dressé un portrait peu flatteur de la victime. "Juste pour vous expliquer le contexte. Mon client voulait se venger car lors d'une dispute, un de ses proches avait été frappé avec une barre de fer et d'autres proches avaient été menacés, dont son gamin. Oui, il voulait lui casser la gueule, mais il ne voulait pas d'arme dans l'affaire. Mon client n'a pas tiré et si son ADN a été trouvé sur l'arme, c'est parce qu'il l'avait manipulée à une autre occasion, sans plus. Mon client a des dettes et essaie de s'en sortir. Nous sollicitons le sursis probatoire pour ce qui excède la préventive."

Jugement le 29 juillet.

G.Dx.