Froyennes accueille le premier refuge pour cochons d’Inde en Wapi

Enguerran Alavoine et Célestine Goossens ont créé "La Maison des Chons", un refuge agréé pour cochons d’Inde. Une première en Wapi !

Passionnés par les cochons d'Inde, Enguerran Alavoine et Célestine Goossens, fondateurs de l'ASBL La Maison des Chons, ont décidé de transformer le fond de leur jardin en véritable refuge pour ces animaux qu'ils surnomment des "chons". Ce projet part d'un constat : "Au départ, nous étions bénévoles dans un refuge traditionnel dans la région de Mons et nousavonsremarqué beaucoup d'abandons de cochons d'Inde. Comme il n'existait pas d'endroits d'accueil spécifiques pour eux dans les environs, nous avons décidé d'agir et d'en créer un", raconte Célestine Goossens,

Agréé depuis un mois à peine, l'endroit affiche déjà complet avec 53 pensionnaires ! Les mêmes raisons d'abandon reviennent souvent : "Le manque de temps pour s'en occuper, les allergies, les bébés "surprise" ou les problèmes d'entente entre congénères sont régulièrement évoqués", déplore la cofondatrice.

À côté des abandons, il y a aussi les adoptions. Durant le mois de juin, six "chons" ont trouvé une nouvelle famille. "Les adoptions sont toujours gaies car les cochons d'Inde partent dans un environnement où nous sommes certains qu'ils s'épanouiront", se réjouit Enguerran Alavoine.

Avant d’adopter un "chon"

Les fondateurs de la Maison insistent sur le fait qu'adopter un animal n'est pas un acte anodin : "Notre conseil serait de surtout bien réfléchir avant et se renseigner. Les cochons d'Inde ne sont pas des animaux pour 'débutants', ils nécessitent beaucoup d'attention malgré leur petite taille".

D'autres facteurs sont également à prendre en compte : "Un cochon d'Inde doit toujours avoir un congénère sinon il devient malheureux. Il lui faut aussi un espace assez grand, pas une petite cage. Il est important de prendre en compte les frais qu'engendre un animal, même d'un petit gabarit : frais de vétérinaire, la paille, l'enclos, les légumes,… ", poursuit Célestine Goossens. Enfin, nos interlocuteurs conseillent de se tourner vers les refuges plutôt que les animaleries : "De manière générale, les refuges ont une meilleure connaissance du caractère de leurs animaux et peuvent mieux conseiller. Mais surtout adopter en refuge, c'est sauver un animal en lui offrant un futur meilleur".