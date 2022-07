Les métiers exposés au soleil s'adaptent à la vague de chaleur: "On mouille les casquettes et les essuies pour se rafraîchir"

Cette semaine, pas eu une goutte de pluie à l'horizon, la météo s'annonce chaude même très chaude en Belgique, avec des températures dépassant les 30 degrés. Bien entendu, ces fortes chaleurs auront des répercussions sur notre quotidien et notre travail et plus particulièrement dans certains secteurs. Dans le cas où les températures sont élevées, l'employeur peut prendre certaines mesures. Le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI) a récemment indiqué que tout dépendait de la pénibilité de la profession mais également de la température mesurée de façon précise et qui tient compte de plusieurs éléments, telle l'humidité ou la vitesse du vent. Anthony Moreels, jardinier au sein de la commune de Frasnes-lez-Anvaing, semble parer à affronter la météo. "Je travaille en horaire décalé", relève le jeune homme. "Par une telle vague de chaleur, je commence plutôt et fini plus tard en faisant une pause si nécessaire. En général, je fais le plus dur du travail tôt et je termine par les travaux moins fatiguant ce qui m'évite d'être fatigué dans l'immédiat. Fort heureusement, les clients restent très compréhensifs et disent eux-mêmes de repousser le travail. D'ailleurs, je n'ai jamais eu de souci particulier avec des clients en période de canicule".

Michaël, originaire d'Anserœul travaille depuis de nombreuses années dans le secteur de la menuiserie générale. Ce n'est donc pas la première fois qu'il est confronté à ce type de situation. "Cette semaine, je m'arrange pour exercer mon métier à l'intérieur en effectuant des travaux de rénovation dans un bâtiment afin d'éviter le soleil", explique ce professionnel. "La semaine prochaine, je ne vais pas avoir le choix de travailler sur les toits. Je m'arrange pour commencer ma journée à 5h30 et terminer à 14h30". Même si cela chauffe déjà énormément au sol, c'est encore pire sur les toits. "S'il fait 30 degrés à l'ombre, cela peut facilement monter aux environs de 40-45 degrés". Pour se préserver d'éventuelles insolations, Michaël n'hésite pas à s'hydrater et à descendre du toit pour effectuer des pauses régulières. "On mouille les casquettes et les essuies pour se rafraîchir. Aujourd'hui, j'ai pris trois bouteilles d'eau avec moi. J'opte pour une tenue légère, t-shirt, short. Il faut le minimum pour veiller à notre sécurité".

Souvent oubliés, eux aussi souffrent de la chaleur, les gérants de friteries. Dans une roulotte située à Tournai, la friterie de La Vega n'a pas le choix d'attendre que la canicule passe. "Nous portons une extrême attention à nos machines, surtout le soir. Quant à nous, nous avons bien chaud. Il est d'ailleurs plus difficile de se concentrer. Malheureusement, dans notre métier, il n'y a pas grand-chose à faire. Chaque année, nous craignons de voir arriver une potentielle canicule", conclut la commerçante.