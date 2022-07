La convention chats errants source de polémique à Chièvres

Lors du conseil communal du 22 juin, les élus ont adopté à l'unanimité la prolongation de la convention de stérilisation des chats errants conclue avec tous les vétérinaires souhaitant s'investir dans la campagne. Si la décision trouve grâce auprès de la vétérinaire Laurence Thoumsin, coadministratrice du Centre vétérinaireLes Sablièreset signataire de cette convention en 2021, la mise en application de cette prolongation la consterne.

"J'ai appris, par hasard et par l'un de mes clients, que je ne serais désormais plus reprise dans la liste des vétérinaires agréés. Une décision qui a pris cours ce 1er juillet et pour laquelle je n'ai toujours reçu aucune information de l'administration communale".

La raison de cette mise à l'écart ? Son mari, Frédéric Jonckers, devenu récemment conseiller communal (MR). Une situation relevant, selon la circulaire wallonne du 22 mai 2008, d'un conflit d'intérêts dans le cadre des marchés publics. Une justification que conteste Laurence Thoumsin : "Le centre est constitué de trois vétérinaires, dont mon mari, mais chacun possède son propre numéro d'ordre et pratique en toute indépendance. De plus, nous ne sommes pas en présence d'un réel marché public puisque tous les vétérinaires de l'entité peuvent participer à cette convention dont les tarifs sont fixés par la commune et non par les prestataires. Nous ne lésons donc personne".

En date du 30 juin, après plusieurs échanges de mails avec l’administration communale de Chièvres, elle a décidé d’interpeller le Collège par lettre recommandée. Un courrier dans lequel elle s’étonne de ne toujours pas avoir été informée de son exclusion alors que l’administration, après s’être renseignée auprès de la tutelle, a reçu une réponse en date du 13 mai…

De bonnes poires…

"Vous évoquez le fait que mon époux, devenu conseiller communal, ne peut être rétribué pour des actes effectués pour la commune. D'une part, c'est moi qui suis signataire de la convention , de l'autre, j'ai proposé, afin de trouver une solution, que le troisième vétérinaire du centre puisse prendre en charge cette mission et qu'il soit directement rétribué par vos soins".

Revenant sur la notion de marché public invoquée, elle estime qu'il s'agit plutôt "d'une discrimination commerciale" et parle d'une exclusion "illégale" l'empêchant de répondre favorablement aux demandes des clients de son centre. "Vu les rémunérations, pensez bien que nous n'attendons pas ces opérations pour remplir les caisses de notre Centre vétérinaire". Les rémunérations s'élevant en effet à 570 € en 2021 et 560 € en 2022.

Elle évoque aussi la possibilité d'introduire une action en justice : "Si votre position est maintenue, nous ferons connaître à notre avocat les autres cas où un membre de la famille d'un mandataire a eu l'occasion de percevoir des rétributions communales en son nom personnel ou celui d'une association. Dans une Ville comme Chièvres, il devient très compliqué de prendre un prestataire qui n'a pas de lien de parenté au 4e degré avec un élu…".

Laurence Thoumsin se demande pourquoi elle ne peut exercer son métier au même titre que les autres vétérinaires alors que le Centre est régulièrement appelé à aider la Ville, le faisant bien souvent gracieusement. "Devons-nous encore rendre service à la police et aux pompiers ? Nous sommes souvent les seuls à répondre positivement lors d'interventions impliquant un animal. Sommes-nous dès lors dans ces cas-là de bons citoyens, les bonnes poires que l'on appelle car elles interviennent gratuitement ?"