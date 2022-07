Navettes de bus gratuites au festival Les Gens d’Ere

L'année 2019 du festival Les Gens d'Ere a été marquée par de gros orages et des pluies diluviennes qui ont rendu très compliqué l'accès aux parkings. Des agriculteurs du village étaient intervenus pour déposer de la paille sur le sol, dégager des véhicules embourbés qui éprouvaient des difficultés pour quitter leur parking. " Tout s'est finalement assez bien passé parce que nous avions, au pied levé, dès samedi matin, organisé des navettes de bus pour le reste du festival et ainsi permettre aux festivaliers d'accéder facilement et tranquillement au site ", se souvient Gwen Vanzeveren, président de l'association. "Grâce aux réseaux sociaux, beaucoup de personnes ont profité de ces bus : ça a été un vrai succès."

Fin juillet, le comité organisateur va remettre en place ce dispositif gratuit, dès vendredi et jusqu'à dimanche, depuis l'esplanade de l'Europe d'où plusieurs bus assureront les allers-retours jusqu'au festival (de 17 h à 3 h du matin et à partir de 13 h 30 le dimanche). " Cette organisation est aussi un pari pour l'avenir. Comme tout le monde le sait, il n'y a pas d'autoroute pour accéder au festival, au milieu des champs, et notre souhait est que le site reste accessible dans de bonnes conditions en évitant le scénario de voir les rues complètement obstruées en cas de développement important du festival ."

En 2021, pour la première fois, un parking à vélos avait été aménagé aux abords du site pour ceux qui souhaitaient se rendre à la fête à bicyclette. "On va améliorer l'aménagement de ce parking à vélos, à l'entrée du festival."

Une vingtaine d’artistes et de groupes se produiront sur les deux scènes du festival, les vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 juillet. Au côté des têtes d’affiche que sont Kendji Girac, Henri PFR, Christophe Maé, Cali ou encore Mustii, on pourra écouter et voir à l’œuvre Doria D, Ykons, Zenith, Nèg’ Marrons, Youssef Swatt’s, C Delta, Stephane, Cephaz, Elia Rose, Bric&Broc, Awissa, S ! MON, The World Of Queen, Sneakers (Depeche Mode Tribute), Mister Cover et Lemon Straw.