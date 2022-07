Tournai, berceau de Clovis, se pare de bleu, blanc, rouge !

A l’occasion de la fête nationale française, Robert Ferrière, carillonneur officiel de la ville de Nivelles et invité de François Clément, interprètera des airs spécialement dédiés à nos voisins français.

A l’occasion de la fête nationale française ce jeudi 14 juillet, l’office du tourisme de Tournai, ville située à 20 minutes à peine en voiture de Lille, invite ses chers voisins français à découvrir la Cité des 5 Clochers en se plongeant dans l’atmosphère locale et le dialecte picard tournaisien.

"EINE VISITE À L’FACEON D’ICHI" : tel est le nom de la visite organisée par l’Office de Tourisme en collaboration avec l’Association des Guides de Tournai. Le guide présent accompagnera les participants en dialecte picard tournaisien, dans les ruelles et venelles du cœur historique à la rencontre de personnages illustres ou populaires et de monuments surprenants ou incontournables.

Concert de carillon spécial bleu, blanc, rouge

A l’occasion de la fête nationale française, Robert Ferrière, carillonneur officiel de la ville de Nivelles et invité de François Clément, interprètera des airs spécialement dédiés à nos voisins français. Au programme notamment : "La Marseillaise" de Claude Rouget de Lisle, "Y’a d’la Joie" de Charles Trenet ou encore "Les moulins de mon cœur" de Michel Legrand. Programme complet à retrouver sur visittournai.be; Le Beffroi étant actuellement fermé pour cause de travaux, les lieux d’écoute privilégiés sont le jardin du musée de Folklore (MuFIm) au réduit des Sions (accessible gratuitement), le Vieux Marché aux Poteries et la Grand-Place de Tournai.