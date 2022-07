Fêtez le 21 juillet avec les Tournaisiens !

À l'occasion de la fête nationale belge, Tournai met les petits plats dans les grands pour organiser une Garden Party populaire et conviviale à souhait ! Dans le parc communal (parc Georges Brassens), tous les ingrédients seront réunis pour une fête 'noir-jaune-rouge" réussie : de nombreux produits de bouche made in Belgium proposés par les commerçants locaux, ambiance musicale et activités organisées pour les familles... Une journée placée sous le signe de la belgitude !

Dès 11h, l'ambiance sera au rendez-vous avec un spectacle de danse mis en place par la troupe Zumba Elo. Ensuite, la chanteuse jazzy Sonia, se produira sur scène pour le plus grand plaisir des passionnés. Les Zazous de Wazemmes, Biscotte et Romano (spectacle pour enfants), The Girlies Show (show transformiste) et Roxane seront également de la partie. Le meilleur sosie belge du célèbre Johnny Hallyday, Johnny Cadillac mettra le feu sur scène en reprennant des titres de la star. La soirée se clôturera avec un show de Houcine.

Toute la journée, DJ Nours, des concerts, des animations enfants, des bars et food trucks seront présents pour célébrer la fête du 21 juillet.