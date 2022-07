Les images du futur site des Silos des Bastions dévoilées (photos-vidéo)

Actuellement une friche industrielle abandonnée, le site Industriel "Les Bastions" des anciennes cimenteries Dapsens va redevenir un lieu de vie. Le projet de construction de 68 appartements, de bureaux, d’un local commercial et d’espaces publics est sur le rail. L’enquête publique sera lancée dans les prochaines semaines pour des travaux qui pourraient débuter au second semestre 2023.

Après celui de la Dorcas, c'est un autre vaste projet de réaffectation et de revalorisation d'une friche qui s'annonce de l'autre côté de l'Escaut. "Le site des Silos des Bastions est l'un des derniers chancres industriels de notre ville, souligne le bourgmestre Paul-Olivier Delannois. Ce projet est véritablement spectaculaire. Il permettra non seulement d'éliminer un important chancre mais également de réaffecter l'ensemble d'une zone à proximité du centre-ville. La multitude de projets dans ce périmètre démontre l'attractivité de Tournai pour les investisseurs. Tournai se développe et les projets ne manquent pas!"

La société Dherte a ainsi la volonté de redonner vie au site industriel "Les Bastions" des anciennes cimenteries Dapsens, symbolisé par les imposants silos. "Il s'agit d'un site particulièrement remarquable du point de vue de l'histoire des constructions en béton en Belgique, relève l'architecte Bertrand Feys (Atelier 2F – Vaulx). Certaines de ses structures constituent des premières mondiales ou des témoignages uniques d'un certain type de structures constructives, comme la paraboloïde érigée dans les années 50.Face à ce constat, on ne peut pas se permettre de tout raser et faire table rase de tout le passé et des richesses à la fois culturelles et architecturales du site."

Quatre des silos et la paraboloïde sauvegardés

L’architecte et le promoteur ont présenté les premières esquisses du projet envisagé, et pour lequel l’enquête publique débutera dans les prochaines semaines. Avec un mot d’ordre: sauvegarder ce qui peut l’être!

"À savoir les quatre silos les plus récents (1943) et les plus intéressants techniquement qui témoignent de cette grande période historique et économique de Tournai lorsque la ville était l'une des principales exportatrices de chaux et de ciment, ajoute l'architecte. Malheureusement, il n'est pas possible de les modifier, de les percer, de les transformer, au risque de les fragiliser définitivement… La faisabilité d'une conservation de ce type d'ouvrage passe donc par la capacité à pouvoir les intégrer à un programme général équilibré pour leur permettre de continuer d'exister. L'objectif sera ainsi de les stabiliser, de les protéger et de les magnifier. "

S'ils ne seront pas occupés ni aménagés, les silos auront une place centrale dans ce nouvel îlot résidentiel. "Les silos seront encadrés par deux des trois nouveaux ensembles construits. Ils seront dégagés des volumes d'entrepôt qui les entourent actuellement au sol afin de renforcer leur qualité volumétrique et leur verticalité. Comme un symbole du renouveau du site, ces témoins patrimoniaux d'un passé industriel serviront aussi de support d'aménagements destinés aux jeux des enfants et à la détente des habitants. " La paraboloïde, la structure aux pieds de la colonne de silos, sera également préservée et rénovée. Le projet pourra compter sur des subsides de l'Agence wallonne du Patrimoine.

Un lieu de vie

Au-delà des 68 appartements qui sont envisagés, le promoteur imagine le site de manière plus large avec des bureaux, un local commercial et des espaces publics.

"Le projet permettra de transformer cette friche industrielle en un lieu de vie, un quartier, comportant à la fois des espaces de services et des logements, relève Patrick Joly, directeur développement au sein de la société Dherte. Cette mixité sera favorable à la vie générale du site. Plus que du logement, on souhaite un espace public accessible à tous, avec une attention particulière apportée aux modes de déplacement doux grâce notamment à une connexion avec le centre-ville et les Bastions.

La grande esplanade au cœur du site permettra d’offrir aux habitants desappartementset du quartier un large espace public à l’échelle du projet et des silos, en relation directe avec l’Escaut et son chemin de halage. C’est aussi un lieu tout à fait approprié pour y organiser des manifestations culturelles publiques ou y recevoir des supports informatifs quant au caractère historique et patrimonial du site."

Les protagonistes du projet, dont l’investissement est estimé à 25 millions d’euros, espèrent pouvoir débuter les travaux au second semestre 2023 pour les terminer d’ici la fin de l’année 2025.