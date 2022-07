Une jeune maman refuse d'octroyer le droit de visite au grand-père de son enfant: "Il laissait mon fils avec sa femme alcoolique"

Après avoir formé opposition à un jugement qui la condamnait à un an de prison, Julie (prénom d'emprunt) était devant la barre du tribunal correctionnel de Tournai pour s'expliquer des faits qui lui sont reprochés. Pendant plus d'un an, cette mère de trois enfants a refusé de présenter l'une de ses têtes blondes à son grand-père alors qu'un jugement contraire avait été prononcé à cet égard. "Il laissait mon fils en compagnie de sa femme qui buvait de l'alcool", a précisé Julie ce jeudi matin. "Quotidiennement, j'ai reçu des menaces de mort et vécu du harcèlement de la part de l'oncle de mon fils qui vivait toujours chez le fameux grand-père. Il venait même uriner à ma porte d'entrée".





"Je m'en bats les couilles du jugement"





"Lors de votre audition, vous auriez indiqué aux policiers que vous vous en battiez les couilles de ce jugement. Affirmez-vous ces propos ?", a questionné le juge. "C'est vrai. Toutefois, mon but était de protéger mon fils et moi-même. Aujourd'hui, mes enfants sont placés en famille d'accueil en France et ils me manquent énormément". Pour Me Gouat, avocat de la défense, sa cliente a désormais bien pris conscience de la gravité de ses actes et qu'elle n'a pas respecté la loi. "Nous sommes face à une problématique familiale bien présente. Julie a quitté la Belgique pour se préserver. Elle aurait certainement dû porter plainte à la police pour les faits préalablement expliqués mais l'erreur est humaine. Ma cliente a agi comme une maman". L'avocat a tenu poursuivre sa plaidoirie: "Cela fait désormais un mois qu'elle séjourne en prison et il important pour ma cliente qu'on lui accorde une seconde chance". Une suspension simple du prononcé a été sollicitée à titre principal et un sursis à titre subsidiaire". Interrogée par le juge, la prévenue a précisé vouloir respecter la décision prise par la justice et ainsi permettre à son grand-père de voir son enfant.





D'après le représentant du ministère public, les faits sont clairement établis. Une peine de 6 mois de prison a ainsi été requise. Le jugement sera prononcé le 29 juillet prochain.