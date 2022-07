Canicule: les refuges de Wapi veillent sur leurs pensionnaires

La vague de chaleur que connaît actuellement notre pays est loin de toucher que les humains. Nous n’y pensons pas toujours mais les animaux souffrent également de la canicule et même davantage que les Hommes. Avec des températures qui titilleront les 40 degrés ce week-end, il important de garder un œil attentif sur son animal. Les maîtres d’animaux domestiques ou d’élevage ont la précieuse tâche de renouveler régulièrement leur eau afin de s’assurer qu’elle soit propre et fraîche. Bien entendu, il est fortement déconseillé de les transporter en voiture et d’effectuer des balades aux heures les plus chaudes et ainsi favoriser les sorties tôt le matin ou tard le soir.

Au sein des refuges de Wallonie picarde, les responsables veillent d'une main de maître sur leurs pensionnaires. A la SPA de Mouscron, tout est bon à prendre pour rafraîchir les animaux. C'est notamment les chiens qui se pourlèchent les babines en dévorant des glaces à base de bouillon et de croquettes. Si l'envie de cuisiner vous tente, plusieurs recettes sont disponibles sur Internet. Du côté de L'ASBL Au Bonheur Animal à Bernissart, elle veille depuis quelques jours, ainsi que ceux à venir sur leurs animaux d'élevage. "En ce qui concerne les chevaux, nous les rentrons la journée dans leur box et nous les sortons durant la nuit, en prairie", explique Maud, responsable. "Pour les rongeurs, nous mettons des bouteilles d'eau congelées sous des essuies afin de les ravigoter. Évidemment, nous effectuons régulièrement des tournées pour vérifier que tout aille bien pour eux". Certains animaux supportent moins la chaleur que d'autres. "Nous avons des chevaux avec des soucis de santé et souffrant d'asthme. Des inhalations sont donc effectuées fréquemment". Chez Animaux en Péril, les cochons ont notamment droit à de nombreux bains de boue pour se protéger du soleil. "Les chevaux et les vaches sont douchés et installés à l'ombre. Quant aux moutons, ils sont tondus et bénéficient aussi de zones d'ombre. Pour les plus petits animaux, comme les chiens, il faut éviter le moindre effort, l'idée de légèrement les doucher n'est pas non plus une mauvaise idée", conclut Sophie Locatelli, Vice-Présidente de l'ASBL. Comme pour nous, nos amis les bêtes devront attendre que la canicule passe…