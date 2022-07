Les interventions pour les nids de guêpes se multiplient en Wapi

D'après les scientifiques de Natuurpunt, une association de protection de la nature active en Flandre et à Bruxelles, prévoient une année record pour les guêpes en 2022. Le printemps a notamment permis à de nombreux nids de guêpes de se développer et les ouvrières ont pu ainsi aider les larves à grandir en leur fournissant de la nourriture en abondance. Afin de venir à bout des nids de guêpes, il est tout à fait possible de contacter la Zone de Secours de Wallonie picarde. Toutefois, l’intervention ne sera pas réalisée dans l’immédiat, la disponibilité de l’équipe dépendra alors des missions urgentes en cours au sein du poste de secours concerné.

"Nous sommes davantage confrontés aux nids de guêpes par rapport à l'année passée", indique la zone. "Les personnes âgées ont notamment ce réflexe d'appeler le 112, c'est une habitude bien ancrée. Nous encourageons plus les citoyens à s'adresser à des entreprises privées où le prix est moindre". Les spécialistes, gérants de leur propre société, semblent effectivement débordés en ce début d'été et tiennent le même discours que les hommes du feu. "En comparaison à l'année dernière, les interventions ont explosé", relève ce spécialiste dans les insectes indésirables. "Sur une semaine, nous intervenons entre 60 et 100 fois". Cette entreprise privée n'a pas encore fait face à des situations impressionnantes et spectaculaires. "Ce n'est que le début de l'été, la taille des nids restent encore abordables et ressemblent à un ballon de football. Au mois d'août, cela risque d'être autre chose".





Face à un nid de guêpes, il est primordial de garder son calme. "Lorsque l'on constate une présence anormale de guêpes chez soi ou dans son jardin, il faut éviter de faire des gestes brusques, de porter des habits de couleurs, et de laisser traîner des aliments sucrés". Toujours selon les scientifiques de Natuurpunt, un nid de guêpes n'est donc pas nécessairement une mauvaise chose, bien qu'il puisse causer bien des dégâts. Les guêpes agissent comme une sorte de service de nettoyage naturel. Un nid de 6.000 guêpes peut chasser un demi-million de mouches et quelque 130.000 moustiques en une semaine. De plus, elles nettoient les carcasses de petits mammifères, d'amphibiens et d'oiseaux, qu'elles donnent à manger en petits morceaux aux larves.