La vente de piscines a toujours la cote dans les grandes enseignes, pas chez les particuliers de Wapi

L'année 2021 a sans aucun doute, été bénéfique pour les vendeurs de piscines. Avec la pandémie, les piscines publiques ont effectivement fermé leurs portes pour le plus grand regret des passionnés de nage. De ce fait, de nombreux citoyens ont fait le "grand plongeon" en se procurant leur propre piscine et ainsi profiter du beau temps. Cet été 2022, la vie a repris son cours et au sein des grandes enseignes de Wallonie picarde, les piscines ont le vent en poupe surtout avec la vague de chaleur qui touche notre pays. Spécialisé dans le domaine du jardinage et des extérieurs, le Brico de Froyennes tient le même discours. "Avec cette période de canicule, il est certain que les piscines sont fortement sollicitées en ce moment. Même si les prix ont augmenté et que les gens retournent en vacances, c'est une habitude d'achat qui semble loin de disparaître", relève le responsable du rayon.



Du côté de chez Decathlon Tournai, les piscines ne sont pas vraiment les produits qui se vendent le plus mais l'enseigne constate qu'elles partent quand même bien surtout avec des températures qui dépassent les 30 degrés. "Nous constatons une augmentation significative des ventes de piscines et de produits connexes en ce moment, principalement pour les petites piscines", explique Hanne Poppe, responsable presse pour l'enseigne Dreamland (Tournai et Mouscron). "De nombreux clients qui ont acheté une grande piscine au cours des deux dernières années investissent maintenant dans un meilleur filtre et d'autres accessoires pour jouer dans la piscine. Par rapport à l'année dernière, nous constatons une nette différence dans les ventes de grandes piscines. L'accent est désormais mis sur les petites piscines et les spas les moins chers. Au cours des deux dernières années, tous les spas et les grandes piscines ont été extrêmement populaires : le client fait désormais beaucoup plus attention au prix. Il est à noter que la première véritable vague de chaleur survient un peu plus tard dans l'année, ce qui signifie que les clients ne peuvent pas laisser leur piscine aussi longtemps. Ils ne dépensent donc plus autant d'argent pour une grande piscine".

Spécialisée dans la vente de piscines et spas, la sociétéDesjoyaux à Pecq, constate quant à elle, que l'achat de piscines a nettement diminué par rapport aux deux dernières années. "En comparaison à une année normale, on est à moins 20%. Avec le covid, les gens ne partaient pas en vacances et se jetaient sur les piscines. Aujourd'hui, avec l'inflation et les départs à l'étranger, la population fait deux fois plus attention et n'a plus nécessairement besoin d'une piscine individuelle".