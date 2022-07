Les commerces ouverts jusqu'à 22h: une proposition qui fâche

Le commerce en ligne prend de plus en plus de place au sein de notre société. Les indépendants de notre région sont donc obligés de s'adapter et d'innover pour attirer le client. Le MR a ainsi proposé une solution: ouvrir les commerces jusque 22h. Quant à l'Open VLD, il a mis sur la table de supprimer le jour de repos hebdomadaire obligatoire. Ces propositions ont bien entendu engendré pas mal de réactions. Le SNI, le Syndicat Neutre pour Indépendants a tenu à répliquer: "outre l'argument évident mais important de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée de l'indépendant, l'aspect financier joue également un rôle important : être ouvert plus longtemps signifie des coûts de personnel et d'énergie plus importants". Toujours selon le SNI, de telles suggestions ne vont pas faire revenir les clients qui ont pris fortement l'habitude de faire des achats 24h/24 sur internet. "La question de savoir si les magasins physiques doivent s'y adapter pour rester rentables est discutable. Les clients qui choisissent de se rendre dans un magasin physique le font pour l'expérience d'achat".

6 commerçants sur 10 sont contre

Une récente enquête menée auprès des membres du SNI "a montré que 6 commerçants sur 10 considèrent que l'idée de garder le commerce ouvert jusqu'à 22 heures est une mauvaise idée. Le même nombre est contre la suppression du repos dominical (63 %)". Du côté des commerces de Wallonie picarde, cette proposition laisse également des indépendants pantois. "Certes, le commerce en ligne a pris de l'ampleur, surtout pendant la crise du coronavirus et il est difficile de rivaliser", indique cette professionnelle de la région de Tournai. "Ouvrir nos commerces plus tard ne changerait rien à la situation. A cette heure-là, nos clients ont d'autres préoccupations et ont une vie de famille à penser ".

Au sein de la Cité des Géants, la suggestion du Mouvement réformateur ne plaît pas. "Même si les partis politiques ont la volonté d'aider les petits commerces, cette proposition est loin d'être adaptée surtout pour les petites villes. Bruxelles, Anvers ou encore Mons, je pourrai à la limite comprendre mais en Wallonie picarde, les clients ont d'autres habitudes et il serait étonnant qu'ils en adoptent des nouvelles. De plus, nous nous impliquons déjà énormément dans notre commerce pour qu'il tourne correctement. En ouvrant jusqu'à 22h, aurions-nous encore du temps pour se procurer de notre bien-être?"