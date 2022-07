Les écoles de Calonne et de Fontenoy mériteraient davantage d’attention, estime le conseiller UCA Samuel Vincent. Et ce sera le cas…

Les écoles communales de Fontenoy et de Calonne posent question

Dans le cadre des questions orales qui clôturaient la séance du dernier conseil communal d’Antoing, le conseiller UCA, Samuel Vincent, s’inquiétait du sort de deux écoles communales dont la situation l’a interpellé lors d’une récente visite des établissements scolaires de l’entité programmée à l’intention des élus locaux.

Il s’agit des écoles de Fontenoy et de Calonne, toutes deux dépourvues d’une cantine digne de ce nom. De plus, en visitant l’école de Fontenoy, le conseiller a été interpellé par l’état de vétusté de certains faux plafonds qui donnent une image peu reluisante de l’établissement aux parents et visiteurs extérieurs.

L’échevin de l’enseignement, Gauthier Dudant, se dit conscient qu’un rafraîchissement des plafonds s’impose de manière assez urgente dans cet établissement.

Il a précisé que la main-d’œuvre communale serait sollicitée pour régler ce problème et il en a profité pour saluer la qualité du travail effectué par cette dernière lorsqu’il a notamment été question de refaire les classes de l’école de Fontenoy, justement, mais aussi les peintures dans les classes maternelles de l’école de Péronnes ou encore l’installation de jeux divers dans les cours de récré…

Des solutions à longs termes

Pour ce qui concerne les cantines scolaires - actuellement organisées au sein de containers dans les écoles précitées -, l’échevin précise qu’une réflexion est en cours pour concrétiser, dans un avenir proche, des installations "construites pour durer".

Sous la forme d’une extension, peut-être, du côté de Calonne, et, pourquoi pas, du côté de Fontenoy, en récupérant de l’espace dans l’ancienne menuiserie Durieux récemment acquise par la Commune.

Le bourgmestre partage la préoccupation du conseiller Samuel Vincent, estimant qu’il est impératif de ne pas limiter à l’avenir l’usage des extensions envisagées à des cantines scolaires mais d’avoir aussi la possibilité d’ouvrir ces espaces aux citoyens et aux associations locales. C’est en tout cas la volonté affichée par la Commune, qui a précisément acquis l’ancienne menuiserie Durieux à cette fin.

Mais ce sujet-là fera, sans aucun doute, l’objet d’un autre débat lors d’un prochain conseil communal. D’ici là, échevins et conseillers antoiniens ont bien mérité de profiter de quelques jours ou semaines de vacances…