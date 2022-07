Vague de chaleur: la Zone de secours de Wallonie picarde prête à intervenir en cas d'incendie

L'Europe connaît actuellement une vague de chaleur importante avec des températures qui ne cessent pas de grimper. Malheureusement, cette canicule cause bien des dégâts. Déclarés il y a près d'une semaine, des incendies continuent de ravager près de 14.000 hectares de terrain à La Teste-de-Buch et Landiras en Gironde. Pour l'heure, dans le touristique bassin d'Arcachon, au bord de l'océan Atlantique, la progression du feu a ralenti, même si dans la nuit de samedi à dimanche "plusieurs reprises de feu ont menacé les campings de la dune du Pilat, qui ont dû être évacués de leurs gardiens. Quant en Espagne, une vingtaine d'incendies de forêt sont toujours hors de contrôle dans différentes parties du pays, du sud jusqu'à l'extrême nord-ouest en Galice, où les feux ont jusqu'à présent détruit environ 4400 hectares de végétation cette semaine, selon les autorités. Un pompier a par ailleurs, trouvé la mort durant son service. Le Royaume-Uni semble loin d'être épargné où une alerte rouge chaleur extrême a été mise. Ces températures entraînent des perturbations dans les transports et la fermeture de certaines écoles.

Depuis ce lundi, notre pays est placé en alerte orange et des maxima allant jusqu'à 40 degrés sont attendus ce mardi. La SNCB a d'ailleurs fait savoir que 34 trains seront supprimés en raison des températures très élevées annoncées qui peuvent provoquer des défaillances techniques tant sur le matériel roulant que l'infrastructure du réseau. Face à cette sécheresse, les services de secours de Wallonie picarde sont parés à intervenir et conseillent la population à se montrer prudente. "Actuellement, les conditions ne sont pas réunies pour connaître des feux comme affronte en ce moment la France. Il faut effectivement endurer des périodes de sécheresse de plusieurs jours. De plus, nos forêts ne sont pas similaires qu'en France. Nous pourrions éventuellement connaître des débuts d'incendie, ce n'est pas à exclure", déclare la Zone de secours de Wallonie picarde. Prêts à intervenir, les pompiers ont déjà été appelés pour quelques feux de sapins ou de feuillus. "En cas d'incendie, notamment dû à la sécheresse, la population doit appeler le plus vite possible la zone afin que le feu ne se propage pas." La Zone de secours invite les citoyens à éviter de fumer lors de balades, de ramasser des tessons de bouteilles, etc. "Si les agriculteurs travaillent sur leurs champs, il est important qu'ils possèdent avec eux des extincteurs ou appellent rapidement le 112".