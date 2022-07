Deux agriculteurs hennuyers finalistes pour la plus belle prairie wallonne

Deux agriculteurs situés au marais d’Harchies et Rumes font partie des dix finalistes du concours Qu’elle est belle ma prairie. Organisé par la FUGEA, Natagora et Natagriwal, le concours valorise, entre autres, l’élevage extensif en autonomie fourragère. Les deux agriculteurs du Hainaut ont été sélectionnés pour la qualité biologique de leurs prairies et la durabilité des systèmes mis en place dans leurs fermes. Ils seront récompensés à la Foire agricole de Libramont ce 31 juillet.

Face aux crises combinées du climat et de la biodiversité, face aux innombrables enjeux de sécurité alimentaire, de santé publique, d'environnement auxquels est confronté le secteur agricole, il est plus important que jamais de mettre en avant les agriculteurs exemplaires qui apportent des solutions concrètes et montrent qu'une transition agroécologique rentable et favorable à la nature est possible et existe déjà en Wallonie. C’est l’objectif du concours Qu’elle est belle ma prairie, organisé conjointement par la FUGEA, Natagora et Natagriwal.

Installé aux marais d'Harchies depuis 1997, Pierre Dubois a repris la ferme familiale. Son élevage de holsteins a progressivement évolué vers des races plus rustiques avec un croisement de normandes et montbéliardes. Quasiment bio, ce producteur vend son beurre directement à la ferme et son lait écrémé à la Laiterie des Ardennes.

Récemment, il a diminué la taille de son troupeau pour acquérir une plus grande autonomie fourragère. Sa prairie se situe en réserve naturelle. "C'est le paradis des vaches", assure Pierre Dubois. "Le bocage dense abrite du vent et du soleil. Les vaches sont au calme, elles ont toujours quelque chose à se mettre sous la dent, car la flore y est très diversifiée. Et elles peuvent boire au ruisseau".

En 2003, Freddy Vanderhaeghen reprend, lui, l’élevage de holsteins de son père à Rumes et opère directement de grands changements dans les pratiques agricoles en place. Il diminue le cheptel, le croise avec des normandes et augmente la surface de prairies permanentes. Il passe en bio et en pâturage tournant dynamique. Il replante des haies pour l’ombre et pour lutter contre le réchauffement climatique, l’érosion et le vent. Le tout sans subvention.

Aujourd’hui, s’il observe une légère baisse de productivité, il constate aussi que ses bêtes sont en meilleure santé. Et il se sent tout simplement mieux dans sa vie. Sa prairie, récemment acquise, est protégée depuis 1999 grâce au cours d’eau qui la traverse. Considérée comme praire à haute valeur biologique, elle abrite une flore typique des prés humides : joncs, consoude, berce, lotier… Sa beauté est à trouver dans sa flore, mais aussi dans le cadre et le calme qu’elle apporte.

Dix lauréats ont été sélectionnés sur l’ensemble de la Wallonie sur base de la valorisation de leurs prairies pour leur élevage, mais aussi sur la qualité biologique des prairies présentées.