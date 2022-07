Les Gens d’Ere se préparent à recevoir les festivaliers

Les vendredis 29, samedi 30 et dimanche 31 juillet, de nombreux artistes et groupes se produiront sur les deux scènes du festival Les Gens d’Ere. En tête d’affiche, on retrouve notamment de grands noms de la chanson française : Kendji Girac, Christophe Maé, Cali. Les festivaliers pourront également découvrir ou redécouvrir les tubes cultes de Mustii, Doria D ou encore le groupe belge Ykons.

A quelques jours de l'événement, les organisateurs sont au coeur des préparatifs… "Nous commençons tout doucement à procéder au montage des chapiteaux", précise Gwenaël Vanzeveren, responsable du festival. "Les places continuent à bien se vendre et les derniers jours restent une période importante puisque certaines personnes attendent la dernière minute pour se procurer leurs places. On retrouve d'ailleurs un engouement comparable à l'année 2019".

Face à l'inflation générale, le festival se veut accessible au plus grand nombre. "Avec un pass pour 3 jours au prix de 69 euros, cela reste relativement correct. Il en va de même pour les boissons. Alors que certains événements vendent un verre de bière à 3,5 euros. Nous avons voulu rester raisonnables en fixant des prix entre 2,30-2,50 euros bien que nous subissons également l'inflation. La location de chapiteaux a notamment augmenté de 30 %, un coup dur".

Les organisateurs du festival Les Gens d'Ere semblent relativement heureux de retrouver dès le 29 juillet, une édition normale ainsi que leur public fidèle. "Actuellement, c'est l'effervescence mais positive Nous croisons aussi les doigts pour que le beau temps soit de la partie", poursuit Gwenaël Vanzeveren.

Sensibilisation à la protection de notre environnement

Le festival, prenant de plus en plus d'ampleur dans la région de Tournai, les programmateurs profiteront de l'occasion pour sensibiliser les festivaliers au zéro déchet. "En plus de déjà proposer des gobelets réutilisables, divers stands (en partenariat avec l'intercommunale Ipalle) seront installés tout au long du week-end afin de conscientiser les jeunes et… moins jeunes à l'importance de notre environnement", conclut le responsable.

Pour les retardataires, il est donc toujours temps pour obtenir vos places de concert. Fan des artistes présents sur scène ? ou juste l’envie de passer un moment entre amis ou en famille ? Toutes les raisons sont bonnes pour passer un merveilleux moment au cœur de ce festival 100 % tournaisien…