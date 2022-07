Réforme des rythmes scolaires: les camps d'été impactés

Dès la rentrée scolaire 2022, du changement est à prévoir au sein des établissements scolaires. Effectivement, la commission Education du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé la réforme du calendrier scolaire. Ce futur calendrier s’appuiera dorénavant sur une séquence de 7 (6 au minimum, 8 au maximum) semaines de cours, suivies par deux semaines de vacances, et ce tout au long de l’année. Les congés de Toussaint et de Carnaval passeront en conséquence d’une à deux semaines. Les vacances d’été, qui débutaient traditionnellement le 1er juillet pour s’achever au 31 août, seront elles rabotées à sept semaines. Ainsi, les classes débuteront dès la rentrée prochaine au dernier lundi d’août et s’achèveront toujours le premier vendredi de juillet.

Toutefois, les Fédérations et autorités politiques s'attendent à ce que le raccourcissement des vacances d'été accentue la pression sur les endroits de camps disponibles. La ministre francophone de la Jeunesse, Valérie Glatigny a d'ailleurs récemment déclaré: "On recherche entre 400 et 600 endroits de camps supplémentaires". Au sein de la Wallonie picarde, de nombreux animateurs et organisateurs devront n'auront pas le choix de s'adapter. "Il faudra sans aucun doute s'habituer à ces changements et anticiper", explique Maxime, animateur. "Pour les jeunes, selon ma part, il n'y aura pas de gros bouleversements. Ce sont surtout les parents qui devront davantage s'organiser".

"Avec la réduction des congés scolaires, la pression sur les prairies et bâtiments disponibles va s'accroître", a déclaré Willy Borsus. Ainsi, parmi les mesures adoptées, la ministre Valérie Glatigny a dégagé une enveloppe de 1,25 million d'euros sous forme d'appel à projet destiné aux groupes locaux de mouvements de jeunesse. "Certes, les terrains vont fortement être sollicités et il est parfois déjà compliqué d'en trouver à l'heure actuelle. Je n'ose même pas imaginer dès l'année prochaine. Malheureusement, nous n'aurons pas d'autre possibilité que d'effectuer nos recherches beaucoup plus tôt qu'à l'accoutumée. Il faut rester positif", conclut Maxime.

Ces subventions visent à soutenir les travaux de rénovation et de mise en conformité des infrastructures susceptibles d’accueillir des camps l’été. La Wallonie compte actuellement 588 endroits de camps reconnus (prairies et bâtiments). D’après les fédérations des mouvements de jeunesse, il en faudrait entre 400 et 600 supplémentaires pour répondre à la demande d’ici l’été prochain.