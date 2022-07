Tournai: sans domicile fixe, ils volent une voiture pour échapper au froid

Léa et Greg (prénoms d'emprunt), amis de longue date, comparaissaient à la barre du tribunal correctionnel de Tournai pour des faits de vol. Actuellement détenus, les deux individus auraient dérobé un véhicule en pleine nuit au préjudice de Julie (prénom d'emprunt) et d'avoir utilisé frauduleusement la carte bancaire de la victime pour effectuer des achats.

"J'avais consommé des stupéfiants et j'étais complètement ivre", a confié Léa lors de l'instruction d'audience. "Je regrette d'avoir traumatisé cette pauvre dame en sortant les bâtons de ma tente pour lui faire peur, je n'étais pas dans mon état normal". Infirmière de formation, Léa a expliqué avoir subi dans le passé, des violences conjugales et d'être tombée dans l'alcool et la drogue. "Aujourd'hui, j'ai repris les devants et je souhaite retrouver ma vie d'avant".

"Nous avions froid et recherchions à tout prix un véhicule"

Sans domicile fixe, les deux amis séjournaient dans une tente, derrière la gare de Tournai. "Nous avions froid et recherchions à tout prix un véhicule", a indiqué l'homme qui avait ingurgité une dizaine de bières.

Pour le représentant du ministère public, ces faits restent gravissimes malgré la situation délicate des détenus. "La victime a tout de même été extraite violemment de sa voiture avant d'être jetée au sol".



Ne possédant aucun antécédent judiciaire, Léa risque une peine de 18 mois de prison. Quant à Greg, déjà bien connu de la justice pour des faits de vols, une peine de deux ans a été prononcée à son égard. Du côté de la défense, l'avocat de la jeune femme a sollicité une suspension probatoire et un sursis simple pour l'homme de 42 ans. Le jugement sera prononcé le 28 juillet prochain.