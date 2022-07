Tournai : le bourgmestre refuse une manifestation de cyclistes naturistes

Cette randonnée de nudistes pour le climat, la biodiversité et la sécurité routière devait passer par Tournai, le 30 juillet.

La Ville de Tournai a été avisée de l’organisation d’une randonnée de cyclistes naturistes planifiée le samedi 30 juillet au départ de la Grand-Place.

L’association française baptisée Le Mouvement naturiste avait appelé à la mobilisation dans le cadre d’un "Tour de France" qui a débuté le 14 juillet dans la région de Rennes.

Seize étapes sont programmées jusqu'à l'arrivée à Paris, le 4 août, dont l'une doit relier Tournai à Lille. "Notre nudité symbolise la fragilité de l'espèce humaine face aux bouleversements en cours (impacts du dérèglement climatique, appauvrissement de la biodiversité…), et qui ont pour origine l'activité humaine", explique l'organisation, qui entend également sensibiliser le public à la hausse du nombre d'accidents mortels impliquant des cyclistes. "Un cycliste nu est un cycliste vu."

S’il se dit sensible à la sécurité routière, le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois a exprimé sa désapprobation de voir débarquer en plein centre-ville des dizaines de personnes à vélo dans le plus simple appareil. Il a dès lors signifié à l’organisateur son refus d’accueillir cette manifestation.

"Malgré un objectif noble que je défends aussi depuis longtemps, je ne suis pas d'accord avec la manière. Il y a d'autres moyens, me semble-t-il, pour sensibiliser à une cause. La Grand-Place ne doit pas devenir un lieu de revendications permanentes où chacun y va de sa petite idée pour se mettre en évidence.

Carlos chantait Tout nu et tout bronzé, mais pour les revendications, autant mettre un caleçon", clame le premier magistrat tournaisien.

Les services de police ont été consultés et dans les remarques transmises à la Ville, l'installation de manèges forains accessibles aux plus jeunes, durant tout l'été sur la Grand-Place, est mise en évidence. "Étant donné la présence d'enfants et les risques d'incidents potentiels liés à la manifestation (obligation/imposition de la vision de corps nus dans l'espace public), je ne peux marquer mon accord sur cet événement", indique Paul-Olivier Delannois.