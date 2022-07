Accueil Régions Tournai-Ath-Mouscron Zidani remplacera Cécile Djunga le 4 août à Tournai Invitée dans le cadre des "Caravanes aux artistes", l’humoriste belge est contrainte d’annuler sa tournée en dernière minute. Mais les Tournaisiens ne perdent pas au change, Zidani prend la relève. L.W ©CLEWN

"Suite à une situation personnelle très difficile, je ne suis plus en mesure de monter sur scène pour le moment. C'est donc avec beaucoup de regrets que je vous informe de l'annulation de toutes mes dates cet été", a écrit Cécile Djunga sur son compte Instagram ce vendredi 22 juillet. L'ancienne présentatrice de la météo sur la RTBF et comédienne n'a pas donné plus d'informations....