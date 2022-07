Tournai: la Grand-Place a retrouvé son public sauf lors des fortes chaleurs

En famille ou entre amis, rien de tel que de passer du temps en terrasse lorsque le soleil est au rendez-vous. Sur la Place de Tournai, en cette période estivale, les commerces de l'horeca accueillent avec le sourire leurs clients. Avec la crise du coronavirus et les confinements qui se sont enchaînés, le secteur n'a pas toujours vécu des jours heureux. Même avec la guerre en Ukraine qui fait toujours rage et impacte notre quotidien, les professionnels gardent aujourd'hui la tête haute.

Pâtisseries, thés, Milypat est certainement le commerce le plus qualifié pour les adeptes des sucreries et de bonnes choses. Depuis le retour à une vie plutôt normale, l'établissement a retrouvé sa fidèle clientèle. Néanmoins, la situation a laissé quelques traces. "Les clients prennent beaucoup moins de produits. Au lieu d'acheter deux pâtisseries, ils n'en prennent plus qu'une. On peut dire que la plupart ont limité leurs achats et font davantage attention à leur portefeuille", relève la boutique.

Du côté des cafés, les gérants ont également récupéré leur affluence d'avant covid. "Fort heureusement, dès la réouverture, les clients ont montré leur soutien et ont repris leurs habitudes. Les sorties et les loisirs leur maquaient", confie ce professionnel.





La chaleur n'a pas que de bons côtés ...





Malheureusement, les fortes chaleurs de la semaine dernière n'ont pas été bénéfiques pour les commerces de la Grand-Place de Tournai. On pourrait croire que promeneurs et touristes ne diraient pas non à une boisson bien fraîche ou à un dessert glacé mais ceux-ci ont préféré déserter les lieux. "A cause de la chaleur, les clients étaient beaucoup moins présents et optait plutôt pour des produits frais que des pâtisseries", ajoute Milypat. "Heureusement, en tant qu'employé, nous bénéficions de la climatisation". Quoi qu'il en soit, les commerçants apprécient davantage lorsque les conditions climatiques restent tempérées ...