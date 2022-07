Deux commerces d’alimentation placés sous scellés à Tournai

Initiée par le parquet de Charleroi (compétent sur la province de Hainaut en matière environnementale, urbanistique et des connexités éventuelles), une opération conjointe entre la police, le service urbanisme de la Ville de Tournai, les douanes et le SPF économie et santé publique a eu lieu ce 26 juillet au niveau d’un commerce d’alimentation générale rue de Pont et un autre rue Saint-Brice.

Cette opération multidisciplinaire a permis de constater que les commerces n’étaient pas en ordre en ce qui concerne les différentes réglementations, dont un n’était également pas en ordre au niveau de la Zone de Secours. Les agents du SPF économies ont procédé à divers contrôles qui ont conduit à la confirmation d’infractions.

Suite à cette opération, le procureur du Roi a décidé de placer les différents commerces sous scellés dans l’attente de la régularisation des infractions.

Ce genre d’opérations devrait se multiplier dans les mois qui suivent.

"Le parquet m'a fait savoir qu'il est particulièrement satisfait de la collaboration avec le SPF économie, l'afsca, les douanes, notre administration communale et notre zone de police qui s'est montrée particulièrement réceptive à ses demandes", a déclaré dans un communiqué le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois.

On sait que ce dernier a mené - et mène toujours d’ailleurs - une lutte acharnée contre certaines nuisances provoquées par les magasins de nuit qui avaient, selon lui, tendance à se multiplier un peu trop sur le territoire de la commune. Dans le cas d’espèce, les boutiques visées ne sont pas des magasins de nuit même si, par les produits qu’ils proposent à leur clientèle, ils leur ressemblent très fort…