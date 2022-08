Situé non loin de la frontière, le parc Loisirs et Nature de la Porte du Hainaut propose un parcours-jeu familial original à l’orée de la forêt.

Partez à l’aventure, en famille, dans le parc Loisirs et Nature de la Porte du Hainaut

À deux pas de notre région - soit à environ 25 km de Tournai - la Porte du Hainaut, via son Office de Tourisme situé au cœur de la cité thermale de Saint-Amand-les-Eaux, vous propose de partir à la découverte du parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut situé à la rue de la Fontaine bouillon, à Raismes.

Cela, en vous amusant avec le nouveau parcours-jeu "Les aventures extraordinaires de Cléo et Arthur". Après une première édition l’été dernier au Bassin Rond de Bouchain (dans le Nord), les deux jeunes héros mettent cette fois-ci le cap en lisière de la forêt domaniale de Raismes-Saint-Amand-Wallers où les attendent de nouvelles surprises.

Au programme : le parcours-jeu en mains, avancez d’étape en étape au sein de l’enceinte du parc et tentez de résoudre les 10 énigmes proposées.

À chaque défi relevé, vous apprendrez une foule d’informations sur la faune et la flore présentes dans cet environnement exceptionnel. Une récompense attend les familles à la fin du parcours qui forme une boucle d’environ 2 km et vous occupera durant une bonne heure.

C’est aussi l’occasion de prendre le temps de flâner dans les allées de ce parc ou l’on peut observer la biodiversité, tout en s’amusant. Un dépaysement garanti à deux pas de la Wallonie picarde sur ce site (ouvert de 8 h à 20 h) et où sont également proposées diverses activités pour petits et grands : pétanque, minigolf, tennis de table, beach-volley, tyrolienne, skatepark, pédalos, jeux pour enfants et balade en poney.

Attention, certaines d’entre elles sont payantes et soumises à des horaires précis, l’idéal étant de se renseigner au préalable via les coordonnées reprises sous cet article.

De plus, vous trouverez également juste en face de l’entrée du parc, à côté de la Maison de la forêt, plusieurs circuits de balades qui vous emmèneront au cœur même de la forêt domaniale.

Le parcours-jeu, accessible aux enfants à partir de 6 ans, se présente sous la forme d’une carte touristique disponible à l’accueil du parc, au tarif de 2 €.

Elle est aussi mise en vente au sein de l’Office du tourisme de la Porte du Hainaut sur la Grand-place de Saint-Amand-les-Eaux.