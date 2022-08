Le prix des fruits et légumes de nouveau "correct" en Wapi

Avec de fortes chaleurs comme nous avons connu récemment, glaces, cocktails ou encore fruits et légumes frais n'étaient pas à exclure pour se rafraîchir. Ces derniers ont toutefois vu leurs prix s’envoler ces dernières semaines dans certains commerces.

Christine, fidèle consommatrice de fruits et légumes a changé sa façon de consommer vu la hausse des prix. "Je n'achète plus que les fruits de saison et compare les tarifs dans les différents magasins. De plus, je ne cesse pas de guetter les promos". Malgré cette situation, cette cliente ne peut s'en passer. "Par exemple, au lieu d'acheter un kilo de cerises, j'en achète plus que 200 grammes".

Du côté de la Wallonie picarde, les maraîchers et les gérants d'entreprise de fruits et légumes font toutefois un tout autre constat. "Pour le moment, les prix restent comme d'habitude mais la situation risque peut-être de changer avec le temps", indique la gérante de Rungis, spécialisée dans le domaine des fruits et légumes à Ath. "Nous avons dû augmenter légèrement nos produits, surtout ceux provenant des producteurs voisins", relève la Grande Courbe à Anvaing. "Nous essayons que les tarifs restent corrects et abordables".

Bien connu dans la Cité des Cinq Clochers, le commerce Fruits Primeurs connaît actuellement une situation plus abordable par rapport aux premiers mois de l'année. "A l'accoutumée, les produits espagnols comme la courgette ou l'aubergine coûtait 1,8 euros à 2 euros/ kilo. Récemment, ce prix avait doublé", explique le responsable. "Actuellement, il fait plutôt calme et les prix sont redevenus relativement accessibles. Malheureusement, les clients font attention à leur portefeuille et vont dans les grandes surfaces où les prix restent moins chers".

Avec une situation économique préoccupante, les commerçants n'ont pas d'autre choix de s'adapter. "Les clients ont parfois du mal à comprendre. Nous espérons de tout coeur qu'un confinement n'aura pas de nouveau lieu sinon, cela sera une catastrophe".