Fête de la Moisson à La Hamaide : la mémoire de toute une région La Fête de la Moisson, orchestrée par l'Écomusée battra son plein ce dimanche. Retour sur l'origine de la fête. Pauline FOUCART

L'histoire de l'Écomusée et de la Fête de la Moisson est intimement liée à celle du village de La Hamaide et de ses habitants. Pour trouver l'origine de la fête, il faut remonter au milieu des années 1970. "À cette époque, les campagnes et villages sont à plus d'un siècle d'exode rural", explique André Cotton, le conservateur de l'Écomusée du Pays des Collines....