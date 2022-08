Place au 38e Gymkhana jusqu’à dimanche, à Molenbaix

Depuis quelques jours, c'est tout le village de Molenbaix qui est en effervescence. À partir de vendredi, le Gymkhana va vivre sa 38e édition. "Nous l'avons appelé Gymkhana parce que le clou des festivités gravitait autour d'épreuves diverses exécutées en tracteurs agricoles", se souvient Jean-Paul Delbeke, le seul membre fondateur encore actif aujourd'hui.

Le Comité fondateur se composait de 14 membres dont les deux tiers sont aujourd’hui disparus mais remémorés annuellement à la messe sous chapiteau.

Le site varie d’une année à l’autre sur trois exploitations. Cette année, la fête a lieu au Butor, chez Jean-Christophe Grimonprez. Pendant trente ans l’activité s’est déroulée à la ferme Minet au Clairieux Jean-Pierre Minet était un président apprécié par tous les membres du comité. Son successeur se nomme Olivier Van Seymortier. Avec son équipe, il continue de faire du Gymkhana de Molenbaix un rendez-vous immuable du mois d’août.

"La démarche de redistribuer une partie des bénéfices en dons aux sociétés locales a été suspendue avec le Covid. Il ne reste que le foot, le patro et la paroisse, l'école et les autres sociétés ont disparu. J'espère personnellement que ce beau principe de générosité pourra être de nouveau d'actualité. Tout dépendra du bilan mais on croise les doigts", poursuit Jean-Paul Delbecke.

Le week-end sera lancé le vendredi 5 août au soir par un verre de l’amitié à 19 heures, les jeux inter-comité à 20 heures et une soirée animée par DJ Gaylord à partir de 23 heures.

Place ensuite à la journée du samedi avec plusieurs animations (aqua-volley, buggy, baptême en hélicoptère, marche) pour précéder le décollage des Montgolfières, prévu pour 19 heures, pour précéder la soirée Molenbaix 2022 avec notamment Robert Falcon et Manimax.

Le dimanche, place au Gymkhana Tracteurs en lui-même à 14 heures. Mais bien d’autres animations sont prévues en matinée (la messe et la marche quizz) mais aussi pendant tout le reste de la journée (barbecue à 13h, lancer de haches, course de brouettes) avant le blind-test (18h) et la soirée de fermeture (21h).