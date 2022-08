Drame à Maubray : le pilote d’un planeur se tue après un crash

Il était 15h45 ce samedi quand les pompiers de la zone de secours de Wallonie picarde ont été appelés pour secourir le pilote d’un planeur qui venait de s’écraser aux abords de l’aérodrome de Maubray. Malheureusement, l’homme d’une cinquantaine d’années est décédé des suites de ses blessures.

“Il semble que tout se soit joué au moment du décollage, indique le lieutenant José Recuero, descendu sur place. Le pilote a visiblement raté son décollage et l’engin s’est écrasé. L’avion a été déchiqueté et l’homme a été éjecté. Deux personnes du club étaient sur place et ont entamé un massage cardiaque. Nous avons pris le relais et pendant 45 minutes, nous avons tenté de le sauver mais l’homme était fortement touché et il est malheureusement