Taintignies: une ferme inhabitable après un incendie nocturne

Un incendie s’est déclaré la nuit de dimanche à lundi dans une ferme à Rumes, près de Tournai. Le corps de logis a été totalement détruit. Le locataire devra être relogé. On ne déplore aucune victime, a-t-on appris auprès des pompiers.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés lundi, peu après minuit, qu’un incendie de bâtiment s’était déclaré à la rue du Petit Rumes, dans le village de Taintignies (Rumes). Deux autopompes, un camion-échelle, un camion-citerne et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. A l’arrivée des pompiers, le locataire des lieux avait quitté le bâtiment en feu. Âgé d’une cinquantaine d’années, l’occupant n’a pas été blessé, ni intoxiqué.

"L'incendie s'est déclaré dans une ferme en carré, plus précisément dans le corps de logis. Il s'agit d'un bâtiment en L situé sur la gauche de la ferme. A notre arrivée, cette partie était déjà entièrement embrasée", explique le lieutenant Gilles Van Houck qui a dirigé l'intervention. L'incendie a ravagé le rez-de-chaussée du corps de logis.

Le plafond de ce bâtiment était composé de voussettes en béton, ce qui a empêché la propagation du feu à l'étage. " Nous avons rapidement été maîtres de l'incendie. Le corps de logis a cependant été totalement détruit à la suite de la chaleur, des fumées et de l'eau. Le bâtiment ne peut plus être occupé. Les causes de l'incendie ne sont pas déterminées", précise encore l'officier.