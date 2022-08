Vol à l’arraché de collier, à la chaussée de Douai à Tournai

Un vol à l’arraché a été commis, lundi, vers 10 h, le long de la chaussée de Douai. La victime est une dame née en 1956.

Alors qu’elle se promenait avec son chien, la sexagénaire a constaté qu’un véhicule rentrait sur le parking du Lidl. Elle a ensuite continué son chemin et a remarqué que ce même véhicule l’avait à nouveau dépassée un peu plus loin. Elle a traversé la chaussée et a poursuivi sa promenade.

À hauteur de l’avenue Montgomery, la victime a entendu une personne courir derrière elle, et elle a été surprise par un individu qui lui a arraché le collier qu’elle portait autour du cou.

La sexagénaire a tenté de repousser son agresseur qui l’a poussée au niveau de l’épaule. Elle est tombée au sol, sans gravité. Lors du vol, sa paire de lunettes a également été emportée.

L’auteur est ensuite monté dans le véhicule précité, à la place du passager, avant de quitter les lieux en direction de la France.