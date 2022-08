Festival de food trucks dans le parc Georges Brassens à Tournai

Les food trucks semblent vraissemblablement la tendance de l'été. Déjà bien ancré à Bruxelles, le concept d'un festival de food trucks s'est exporté pour la première fois en Wallonie en 2016. Après Sambreville ou encore Fleurus, le festival de food trucks fera cette année, une halte au coeur de la Cité des Cinq Clochers.

Du 19 au 21 août, le parc Georges Brassens de Tournai accueillera donc une quinzaine de camionnettes gourmandes installées les 19 et 20 août de 12 h à 22 h ; le 21 août de 12 h à 20 h pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Vous aurez le vaste choix entre différents types de street food: cuisine indonésienne, libanaise, vietnamienne, burgers, pulled pork, croquettes, pâtes à l'italienne, pâtes tournées dans des meules de parmesan, pizzas, bar à cocktails ou encore churros. On l'aura compris, il y en aura pour tous les goûts.

En famille ou entre amis, venez donc profiter d'un moment convivial et partez à la découverte de plats typiques. L'entrée dans le parc est par ailleurs, gratuite.