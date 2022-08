Un petit rond-point provisoire face à la CCB sur la Grand-route, à Gaurain

Prudence si vous circulez à hauteur de la CCB, un giratoire provisoire a été installé. Des travaux sont prévus jusqu’au 10 septembre. Prudence car l’ouvrage n’est pas très grand et pourrait surprendre certains automobilistes trop pressés...

Pas de panique, le nouveau rond-point, délimité par des blocs en plastique rouges et blancs, installé ce mercredi entre les giratoires de la CCB et de la sucrerie, ne devrait rester en place que durant quelques semaines. Le temps, pour le SPW d’effectuer des travaux de réfection des revêtements hydrocarbonés prévus sur la N52 entre les giratoires précités ainsi que sur certaines bretelles.

Comme on peut le lire dans la rubrique concernant l’agenda des travaux sur le site de la Ville de Tournai, ce chantier, confié à l’entreprise Eurovia Vinci, se déroulera en trois phases successives: phase 1, de la sucrerie vers la CCB (du 16 au 23 août); phase 2, dans l’autre sens, de la CCB vers la sucrerie (du 22 au 30 août) et phase 3, pour les deux voies rapides (du 30 août au 10 septembre).

Le rond-point installé à l’intersection des N7 et N52, restera en place jusqu’à la fin des travaux, soit jusqu’au 10 septembre. Ce giratoire est bien entendu prioritaire mais sa petite taille peut constituer, à notre sens, une source de danger d’autant que pas mal de camions transitent par cet endroit, à des vitesses parfois totalement inadaptées.

On ne saurait donc trop vous recommander de redoubler de prudence à l’approche de la CCB et ce, dans les deux sens de circulation. Bref, comme on a coutume de le répéter en guise de conclusion: Soyez prudents, respectez bien la signalisation mise en place et… bonne route.