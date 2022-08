Fortes chaleurs: rush sur les ventilateurs et climatiseurs en Wapi

Tout au long de la semaine, nous avons connu de fortes chaleurs et le soleil ne cessera pas de briller ce week-end. Des températures frôlant les 35 degrés sont effectivement encore attendues. Lors d'une telle situation, notre seule préoccupation est de trouver un peu d'air frais. Fort heureusement, plusieurs solutions s'offrent à nous dont les incontournables ventilateurs et climatiseurs.

Du côté de l'enseigne Electro Dépôts à Froyennes, ventilateurs et climatiseurs se vendent comme des petits pains. "Contrairement à l'année dernière qui était relativement décevante et calme, 2022 est sans aucun doute propice à la vente de ces articles. Depuis plusieurs semaines, à cause des fortes chaleurs, climatiseurs, ventilateurs ou encore brumisateurs sont les produits que nous vendons le plus", indique l'un des responsables.

Au sein du magasin Hubo à Froyennes, le discours semble le même. "Par rapport à l'année précédente, on constate une augmentation de 30% au niveau des ventes. Nous avons d'ailleurs encore des stocks vu la météo exécrable en 2021. Cependant, certains clients se montrent encore réticents face aux coûts de l'énergie". En vendant jusqu'à 10 ventilateurs par jour, l'enseigne se prépare cependant, à une nette diminution des ventes dès à un retour à la normale des températures.

Les ventilateurs davantage prisés

Un climatiseur impacte réellement la température d’une pièce puisqu’il refroidit l’air. A contrario, un ventilateur doit fonctionner plus longtemps pour éviter le coup de chaud mais a l'avantage d'avoir une consommation électrique moins importante.

Crise sanitaire, conflit en Ukraine, les prix ne cessent de croître ces derniers mois. Toutefois, toujours selon Electro Dépôts, les tarifs des climatiseurs et ventilateurs n'ont pas connu de réel boom. Néanmoins, les clients préfèrent opter pour ceux dont le prix est le moins excessif.



"Nous en proposons à tous les prix. De manière générale, on peut se procurer un ventilateur à partir de 20 ou 30 euros et un climatiseur mobile à partir de 200 euros. Bien entendu, nous remarquons que les clients font davantage attention à leur portefeuille et se retournent vers les ventilateurs qui restent relativement moins chers. Il faut savoir que les prix ne varient pas en fonction de la qualité du produit mais de la taille et de la puissance".