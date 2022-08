Il fait chaud en Wapi: nos cinq bons plans pour se rafraîchir pas très loin de chez soi

De larges zones herbeuses à l’ombre de grands arbres, la possibilité de se baigner ou de se rafraîchir sous des jets d’eau, il en faut peu pour être heureux en cette période où le Mercure s’affole.

Nous avons retenu de façon très subjective 5 sites susceptibles de vous apporter fraîcheur et bien-être pour pas cher, voire gratuitement, et cela sans devoir vous déplacer très loin.

1. Des jeux d’eau à Condé sur l’Escaut (F)

Ancienne friche minière réhabilitée, le lac de Chabaud-Latour (à Condé sur l’Escaut) est un site naturel exceptionnel situé à moins de dix minutes de Péruwelz et quasiment voisin de Bernissart. Où l’on peut se promener le long des berges et dans la forêt, pêcher, faire du VTT, pique-niquer sur des bancs, faire du pédalo, profiter de plaines de jeux… Et se rafraîchir dans un espace unique où l’eau vient du sol, de branches de palmiers, de canons à eau orientables, de gigantesques seaux suspendus…

Ces jeux d’eau sont ouverts tous les jours pendant les vacances d’été, mais cette année il faut obligatoirement réserver un créneau horaire (de 13 h 30 à 15 h, de 15 h 15 à 16 h 45 et de 17 h à 18 h 30) à l’accueil de la base nature et de loisirs pour y avoir accès. Cent vingt-cinq personnes (enfants et adultes) peuvent être accueillies sur la zone de jeu par créneau, et l’accès aux jeux d’eau est possible uniquement sur présentation du bracelet remis lors de la réservation.

Peut-on réserver le matin pour l'après-midi ? "Oui, c'est ce que beaucoup d'amis belges font. Les familles viennent se promener dans le coin et pique-niquer, et profitent d'un moment dans les jeux d'eau", nous dit-on à la base de loisirs.

2. De Gavers : du côté de Lessines et de Mouscron

Situé en Flandre (occidentale) à une vingtaine de kilomètres de Mouscron, le domaine provincial De Gavers est un superbe écrin de verdure où il fait bon se balader à pied, à vélo, voire à cheval. Le site propose également diverses activités terrestres et nautiques (notamment une piscine en milieu naturel ouverte tous les jours en juillet et août) à l’intention d’un large public familial, sans compter deux cafétérias et trois plaines de jeux dont les éléments en bois s’intègrent parfaitement au paysage.

Un domaine similaire du même nom est implanté à Grammont, non loin de Lessines. Autour d’un étang d’environ 20 hectares, on peut faire du vélo, de la randonnée, se baigner, lézarder sur la plage…

3. Rieulay (F)

Située dans le département du Nord (France), au cœur du pays de L’Ostrevent à une trentaine de kilomètres de Tournai, la bourgade de Rieulay propose une plage de sable fin au pied du terril des Argales inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Cette région a pour frontières la Scarpe au nord, l’Escaut et la Sensée à l’est et au sud.

Une partie du site est constituée d’une réserve naturelle dans laquelle vous aurez sans doute l’occasion de croiser de temps à autre une chevrette occupée à tondre les pelouses (quand ces dernières ne sont pas trop sèches, bien entendu). Un espace de dix hectares est quant à lui entièrement dédié aux loisirs. Sur ce dernier, vous trouverez notamment une base nautique où il est possible de louer une planche à voile, un canoë ou un petit voilier pour naviguer sur le plan d’eau.

Située juste à côté, une plage de sable fin accueille les adeptes du bronzage, de le farniente ou de la baignade. Cette dernière est d’autant plus appréciée en cette période de forte chaleur. De plus, étant donné la faible profondeur de l’étang, l’eau est relativement chaude. Attention, si la plage reste ouverte aux visiteurs, les heures de baignade sont réglementées et dépendent en réalité de la présence - ou pas - d’un maître-nageur sur le site. Elle est généralement autorisée du lundi au dimanche, entre 14 h et 18 h, mais ici aussi, mieux vaut se renseigner au préalable.

4. Raismes (F)

À deux pas de notre région, soit à environ 25 km de Tournai, le parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut (situé à la rue de la Fontaine Bouillon, à Raismes) propose toute une panoplie d’activités entre avril et septembre : pétanque, minigolf, tennis de table, beach-volley, tyrolienne, skatepark, pédalos, jeux pour enfants, balade en poney sans oublier les itinéraires de promenades autour du plan d’eau qui s’étend sur une superficie de 6 hectares au cœur de cet écrin de verdure de 40 hectares. Le site est accessible gratuitement tous les jours entre 8 h et 20 h mais certaines activités sont soumises à des horaires précis et peuvent être payantes. Pas de baignade sur le site mais l’on peut prolonger la découverte du parc par une belle balade dans la forêt de Saint-Amand à la lisière de laquelle ce dernier se situe.

5. Quelques degrés de moins dans la forêt de Bon-Secours

Savez-vous qu’en se promenant dans une forêt, on profite d’un environnement où la température ambiante est inférieure de plusieurs degrés (trois ou quatre) à celle mesurée dans les zones dégagées. Lors de journées durant lesquelles le niveau du thermomètre va flirter avec les 35 degrés, pourquoi se priver d’un tel microclimat l’espace de quelques heures ? Avant une promenade sur les chemins de randonnée de la forêt domaniale de Bon-Secours, n’hésitez pas à franchir la porte de la Maison du parc naturel des Plaines de l’Escaut pour visiter les espaces d’interprétation et aménagements ludiques de l’Escale forestière et découvrir la forêt.