Rentrée scolaire 2022: pas encore de rush dans les magasins

Cahiers et autres blocs-notes ont vu leur prix augmenter de 20 %.

Les vacances scolaires touchent déjà à leur fin et la rentrée scolaire 2022 approche à grand pas. Les rayons des supermarchés et d'autres magasins spécialisés débordent de cartables, classeurs ou encore plumiers en tous genres.

Francoise, grand-mère de deux garçons, a déjà effectué l'achat des fournitures scolaires début du mois de juillet. "Bien entendu, j'ai comparé les prix de différentes enseignes en achetant où c'était le moins cher tout en m'assurant que la qualité des articles était relativement bonne", explique-t-elle. "Les autres années, je n'hésite pas à prendre plusieurs lattes, gommes ou crayons. Pour cette rentrée scolaire 2022, je me suis limitée à un exemplaire".

Augmentation de 20 %

Il faut dire que cette année est loin d'être favorable pour notre portefeuille. Déjà en hausse l'année précédente, les prix des fournitures scolaires ont encore bondi cette année. La cause principale de cette inflation reste bien évidemment le coût de l'énergie, mais aussi celui des matières premières et notamment du papier.

Cahiers et autres blocs-notes coûtent par ailleurs jusqu'à 20% plus cher. "Il y a une augmentation globale. Toutefois, la population ne déserte pas les magasins spécialisés dans les fournitures scolaires. Parfois déçus de la mauvaise qualité des produits dans les grandes enseignes, les parents préférent mettre le prix et se retourner vers des professionnels",indique Art Evasion à Leuze-en-Hainaut.

Du côté des magasins spécialisés dans le domaine, les clients ne se précipitent pas. "Quelques-uns ont déjà fait leurs emplettes mais cela reste limité. Les parents attendent vraiment la dernière minute afin de connaître les souhaits des professeurs", déclare le responsable Art Evasion.