A 6 ans, Gabriel ramasse chaque semaine les déchets dans la commune d'Estaimpuis

Gabriel, du haut de ses 6 ans, va certainement en épater plus d'un. Chaque semaine, avant de se mettre au lit, le petit garçon effectue une balade tout en ramassant les déchets qui jonchent la commune d'Estaimpuis.



En compagnie de ses parents, Gabriel souhaite rendre la planète plus belle, à son échelle. "A l'école, il a vu l'importance du recyclage et notre impact quotidien sur l'environnement. Depuis lors, il s'intéresse énormément sur le sujet. Même à la maison, il fait attention à bien trier ses déchets", précise Anne-Sophie, maman de cette petite tête blonde.

Malgré son jeune âge, Gabriel aborde avec aisance l'intérêt de respecter notre planète. "Il a remarqué que beaucoup de déchets étaient disséminés dans la nature et nous a donc demandé de lui acheter des pinces pour ramasser les détritus. De là, sont parties nos balades hebdomadaires partant de notre domicile. Prochainement, nous prévoyons de longer le canal d'Estaimpuis où nous sommes certains de trouver des ordures", poursuit Anne-Sophie.

Munie de leur matériel, cette famille responsable reste pantoise face au nombre incalculable de déchets ramassés lors de leur balade. "C'est affolant", s'exclame Anne-Sophie. "Il y a de tout, des plastiques, des canettes ou des mégots. Nous récoltons toujours un sac rempli mais nous pourrions en prévoir davantage. Gabriel est d'ailleurs en colère face à ce constat. Il reste cependant fier d'agir de la sorte et espère réellement guérir la planète".

La Ville d'Estaimpuis a récemment contacté Gabriel et ses parents pour devenir des Ambassadeurs de la Proprété. Ainsi, ils s'engagent à maintenir une rue ou quartier propre qu'ils ont parrainé. Par son action, l'Ambassadeur pose un acte concret, montre l'exemple et prouve qu'il appartient à chacun d'entre nous de respecter l'espace dans lequel nous vivons !

"Nous allons recevoir incessamment sous peu le matériel gratuit comprenant un gilet fluo, une paire de gants, un brassard, des sacs poubelles, une pince de ramassage ainsi qu'un guide. Motivés comme jamais, nous ne comptons pas abandonner de sitôt".